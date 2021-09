Andiamo a scoprire che cos'è About You, il progetto che gran parte degli influencer sta sponsorizzando in questi giorni

About You: ecco di cosa si tratta

Da giorni ormai si parla di “About You“. Si tratta di un progetto apparentemente segreto che molti influencer stanno sponsorizzando nelle loro Stories su Instagram nelle ultime ore. Tanti utenti del web sono sempre più curiosi e non vedono l’ora sia il 14 settembre, giorno del lancio, per capire di cosa si stia parlando. Trovare una spiegazione, tuttavia, non è difficile e lo spiega anche il Signor Franz nelle sue Stories. Ecco cos’ha detto:

Avete presenta sta cosa segretissima “Who the Fu*k is About You” che sta sponsorizzando tipo il 98% degli influencer? Ok, io ho cercato su Google. La prima voce ti rimanda alla landing con il countdown misterioso. Ma puoi tranquillamente accedere al catalogo e vedere tutti i prodotti. Ma poi puoi scaricare l’app che ti dice esattamente cos’è.

Insomma, alla fine capire cos’è About You non è poi così impossibile. Il brand ha già una pagina in inglese e una in tedesco. Anche sugli altri social la troviamo, mentre nell’app citata poc’anzi leggiamo nello specifico di cosa si tratta, ovvero abbigliamento. Esistono mille modi, perciò, per capire e risolvere questo “mistero“. Non ci resta, ora, che attendere il lancio anche del sito come riportato da parecchi influencer. Tra questi, per esempio, possiamo citare Andrea Cerioli, Giulia Salemi e Andrea Damante. Inoltre possiamo anche citare un ex concorrente di Bake Off Italia, protagonista dell’ottava stagione, ovvero Philippe Chini.

