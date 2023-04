NEWS

Andrea Sanna | 17 Aprile 2023

Fedez

La bordata di Achille Costacurta a Fedez

Fedez ha avuto modo di godersi delle splendide vacanze a Dubai insieme alla sua famiglia. Nel corso della sua permanenza negli Emirati Arabi non sono mancate notizie sul loro conto e una ce la serve Achille Costacurta, figlio dell’ex campione del Milan Alessandro (Billy) Costacurta e Martina Colombari.

Su Instagram il ragazzo ha postato una storia in cui ha ricordato un episodio che avrebbe vissuto in passato, mentre si trovava in compagnia di suo papà e che vede coinvolto Fedez. Achille Costacurta ha pubblicato il video caricato da Chiara Ferragni, in cui i suoi due figli Leone e Vittoria sono alle prese con diverse attività: dall’imparare a fare la cioccolata, per passare a improvvisarsi baby vigili del fuoco e piloti aerei. Insomma un riassunto divertente di una vacanza davvero splendida.

E proprio il reel in questione è stato ripreso nelle storie da Achille Costacurta, che ha lanciato una bordata non indifferente a Fedez. Come mai? Stando al suo racconto in passato, quando aveva più o meno l’età di Leone, ha avuto modo di incontrare il rapper in un ristorante. Galvanizzato dal momento, il figlio di Martina Colombari gli avrebbe domandato una foto, che l’artista avrebbe però declinato perché “impegnato a mangiare”.

Un gesto che, a distanza di anni, sembra essere stato mal digerito da Achille Costacurta, dato il racconto fatto sui social in cui ha definito “str***” Fedez. Poi la riflessione: “Forse adesso non lo farebbe perché ha dei figli? Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino”

La storia Instagram di Achille Costacurta su Fedez

Sebbene abbia avuto questo incontro sgradevole con Fedez, che in quel momento non poteva prestargli troppa attenzione (e magari l’avrebbe fatto in seguito), Achille Costacurta ha dato il beneficio del dubbio. Secondo lui, magari, oggi un comportamento del genere il rapper non l’avrebbe.

È giusto ricordare anche Fedez è seguito da 14,7 milioni di persone. Ed è celebre anche per la sua generosità e attenzione verso gli altri. Senza dimenticare le cause sociali e che, episodi di questo tipo, possono verificarsi per più ragioni.

Al momento il cantante non ha replicato, ma non è escluso possa intervenire. In ogni caso sul web gli utenti si sono divisi, tra chi dà ragione ad Achille Costacurta e chi, invece, difende a spada tratta Fedez.