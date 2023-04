NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Aprile 2023

Il tutorial di Nikita Pelizon

Due settimane fa Nikita Pelizon vinceva il Grande Fratello Vip 7, dopo quasi 7 mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. In questi giorni così la modella è tornata alla sua vita di sempre e poco a poco ha ripreso il contatto con la realtà. Contemporaneamente Nikita ha anche avuto modo di conoscere i fan che l’hanno sempre sostenuta e supportata, organizzando un raduno con i suoi follower e trascorrendo un pomeriggio con loro. Nelle ultime ore però la Pelizon è anche finita al centro della polemica, a causa di alcuni progetti che hanno fatto storcere il naso ai più.

L’ex Vippona infatti ha messo in vendita una serie di quadri da lei dipinti. Tuttavia l’esorbitante costo ha diviso gli utenti. Come se non bastasse Nikita ha anche presentato la sua linea di giacche. Ma anche stavolta il prezzo dei prodotti ha fatto discutere. In queste ore nel mentre è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Nikita Pelizon si è infatti mostrata sui social mentre si trucca il seno e naturalmente il tutorial ha fatto in breve il giro del web. Questo il filmato che sta facendo divertire gli utenti:

Qualche giorno fa intanto Pelizon è tornata a parlare di alcuni suoi ex compagni di avventura, che, fatta eccezione per Edoardo Tavassi, non si sarebbero complimentati con lei per la vittoria al Grande Fratello Vip 7. La Pelizon così ha dichiarato:

“Secondo me è successo anche fuori perché, secondo me, di base sono stata antipatica. Perché non mi riuscivano a sottomettere, non riuscivano a farmi modificare il pensiero che avevo. O non riuscivano a farmi fare gruppo contro un singolo. Una persona che è diversa e ha le proprie idee, nel mentre è furba e intelligente da comprendere anche quando qualcuno la vuole fregare. È difficile… è difficile quando vuoi vincere e fare un gruppo, benché diverso. Una persona che anziché parlare male tende sempre a vedere i lati positivi delle cose. Tosto… che provochi quando non c’è la provocazione… è tosto”.