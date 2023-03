Chi è Martina Colombari? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 23 Marzo 2023

Chi è

Ecco cosa sappiamo su Martina Colombari, concorrente a Pechino Express 2023. Età, marito, vita privata e Instagram.

Chi è Martina Colombari

Nome e Cognome: Martina Colombari

Data di nascita: 10 luglio 1975

Luogo di Nascita: Riccione

Età: 47 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: attrice e conduttrice

Marito: Alessandro Costacurta

Figli: Achille Costacurta

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @martycolombari

Martina Colombari età e biografia

Chi è e quanti anni ha Martina Colombari? L’attrice è nata a Riccione il 10 luglio 1975. La sua età, di conseguenza, è di 47 anni. Vi siete mai chiesti quanto è alta?

La sua altezza è di 1 metro e 75 centimetri. Il peso di 55 kg, per tale ragione ha un fisico asciutto.

Ora che sappiamo dove è nata la Martina Colombari e quanto pesa, parliamo del titolo di studio che ha. Ha conseguito il diploma frequentando il liceo scientifico.

Per quanto riguarda i genitori, invece, sappiamo che la famiglia è composta dal padre Maurizio e dalla madre Delfina, che l’hanno sempre sostenuta.

In tanti si chiedono cosa mangia Martina Colombari. Ne ha parlato lei stessa in un’intervista riportata anche da La Gazzetta: “Mangio un piatto unico con proteine, carboidrati, verdure”.

Continuiamo andando a vedere quanti figli ha, in che anno ha vinto Miss Italia e cosa fa oggi…

La vita privata di Martina Colombari: marito e figlio

Passiamo, ora alla vita privata di Martina Colombari, concentrandoci prima di tutto sulla sfera sentimentale.

L’attrice non ha un ex marito. Chi è il marito e chi ha sposato la Colombari? Partiamo dicendo che in passato è stata legata ad Alberto Tomba, tra il 1991 e il 1995.

Dopo essersi lasciati il nuovo fidanzato è stato Alessandro Costacurta, con il quale ha celebrato il matrimonio nel 2004. Come si chiama e quanti anni ha il figlio di Martina Colombari?

Il ragazzo si chiama Achille e ha 18 anni. Ma quali problemi ha avuto e cos’è successo al figlio di Martina Colombari? Come riporta anche Il Messaggero, infatti, ha rivelato di essere stato picchiato e di essere stato ricoverato all’ospedale di Parma.

Dove seguire Martina Colombari: Instagram e social

Dove possiamo seguire Martina Colombari, concorrente di Pechino Express 2023? Ha una pagina Facebook che conta quasi 30mila seguaci.

Non ha profili su Twitter o su TikTok.

La troviamo, però, su Instagram con circa un milione di follower. Qui pubblica vari selfie e momenti della sua vita quotidiana. Non mancano scatti con il figlio o il marito Alessandro Costacurta.

Carriera

La carriera di Martina Colombari inizia nel momento in cui viene eletta Miss Italia nel 1991. Viene assunta da un’agenzia internazionale di modelle e catapultata in questo mondo, all’interno del quale collabora con Giorgio Armani, Versace e molti altri.

Partecipa a vari progtammi televisivi, soprattutto per quanto riguarda lo sport. Possiamo citare Controcampo, Goleada e Galagoal.

Nel 1991 debutta anche come attrice all’interno del film Abbronzatissimi, per poi proseguire con Paparazzi e Quello che le ragazze non dicono.

Nel 2002 Martina Colombari esordisce in TV nella fiction Carabinieri, mentre l’anno seguente ha una parte in Un medico in famiglia. Tra le altre serie TV citiamo I Cesaroni, Fidati di me, Don Matteo 7 e Il Restauratore.

Tra il 2011 e il 2018 partecipa a vari progetti anche rivolti al sociale. Nel 2021 è ospite a I Soliti Ignoti, mentre nel 2023 è concorrente di Pechino Express con il figlio.

Miss Italia

Martina Colombari raggiunge la fama nel 1991 all’età di 16 anni.

In quell’anno, infati, prende parte a Miss Italia e vince ottenendo il ruolo tanto ambito.

Grazie a questa esperienza inizia la sua carriera come modella.

Film

Andiamo, ora, a fare una carrellata di tutti i film in cui abbiamo potuto vedere Martina Colombari:

Abbronzatissimi (1991)

(1991) Paparazzi (1998)

(1998) Quello che le ragazze non dicono (2000)

(2000) She (2001)

(2001) Bologna 2 agosto… I giorni della collera (2014)

(2014) Barbara ed io (2015)

(2015) Martina sa nuotare (2019)

Fiction

Parlando delle fiction, invece, Martina Colombari ha recitato nei seguenti prodotti televisivi:

Carabinieri (2002-2007)

(2002-2007) Un medico in famiglia (2003)

(2003) Diritto di difesa (2004)

(2004) I Cesaroni (2006-2008)

(2006-2008) Fidati di me (2008)

(2008) VIP (2008)

(2008) Camera Cafè (2008)

(2008) Così fan tutte (2009)

(2009) Don Matteo (2009)

(2009) Al di là del lago (2010-2011)

(2010-2011) Il restauratore (2012)

(2012) Untraditional (2016)

Martina Colombari in Carabinieri

Il primo ruolo come attrice di Martina Colombari è quello di Gioia Capello in Carabinieri.

Recita nei panni della figlia del Maresciallo Capello. Partecipa alle prime due stagioni, ma il personaggio esce di scena per andare a Londra.

Torna nella sesta stagione in seguito alla morte del padre, per poi andarsene definitivamente con il trasferimento a Montepulciano.

Un medico in famiglia 3

Martina Colombari, nel 2003, ha una parte da protagonista in Un medico in famiglia.

Qui recita nei panni della dottoressa e nutrizionista Carlotta, interesse amoroso di Guido per buona parte della terza stagione.

I Cesaroni

Altro ruolo di punta per Martina Colombari è quello di Rachele Diotallevi ne I Cesaroni.

Qui interpreta una donna sposata e l’interesse amoroso di Marco nella prima stagione. Diventa ricorrente nella seconda.

Martina Colombari in Don Matteo

Nel 2009 Martina Colombari, poi, appare in un episodio della settima stagione di Don Matteo.

Ne “Le ombre del cuore” interpreta una donna che ben presto finisce nei guai con la legge.

Il Restauratore

Nel 2012, poi, Martina Colombari ha un ruolo importante nella prima stagione de Il Restauratore accano a Lando Buzzanca.

Veste i panni della titolare di una bottega di restauro e amica del protagonista. Per molto tempo è stata l’amante di un uomo sposato.

Dopo la fine della loro relazione, scoprirà che egli l’aveva tradita per un’altra donna con la quale aveva pure concepito un figlio.

Programmi TV

Tra i programmi televisivi ai quali ha preso parte Martina Colombari possiamo citare:

Miss Italia (1991, 2019)

(1991, 2019) Donna sotto le stelle (1992)

(1992) Un disco per l’estate (1994)

(1994) Super (1996)

(1996) Galagol (1996-1997)

(1996-1997) Vota la voce (1997)

(1997) Goleada (1997-1998)

(1997-1998) Controcampo (1998-1999)

(1998-1999) Premio Regia Televisiva (2000)

(2000) Baila (2011)

(2011) Soliti Ignoti (2021)

(2021) Pechino Express (2023)

Martina Colombari a Pechino Express 2023

L’avventura di Martina Colombari comincia giovedì 9 marzo 2023 a Pechino Express. Insieme al figlio Achille forma la coppia “Madre e Figlio“.

Attraverseranno vari Paesi dell’Asia. Stiamo parlando dell’India, del Borneo malese e della Cambogia.

Scpriamo tutti i concorrenti in gara…

I concorrenti di Pechino Express 2023

Qui di seguito, adesso, possiamo vedere tutti i concorrenti che prendono parte a Pechino Express 2023. Ecco la lista completa delle coppie:

Per quanto riguarda la conduzione di Pechino Express, inoltre, troveremo ancora una volta Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca.

Il percorso di Martina a Pechino Express

Martina Colombari comincia il suo percorso a Pechino Express 2023 giovedì 9 marzo. Le fa coppia insieme al figlio Achille Costacurta. Vedremo come se la caveranno nel corso delle settimane. Non perdetevi tutte le news.