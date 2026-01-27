“Troppa meditazione”: il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta getta la spugna e torna su Instagram Diciamoci la verità:…

“Troppa meditazione”: il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta getta la spugna e torna su Instagram

Diciamoci la verità: chi di noi resisterebbe dieci giorni senza telefono, senza poter parlare e, soprattutto, meditando per dodici ore filate? Achille Costacurta ci ha voluto provare, ma la sfida mistica in India si è rivelata più dura del previsto. Il ventunenne, figlio dell’ex calciatore Alessandro e di Martina Colombari, è riapparso su Instagram prima del tempo, confessando con grande onestà che quel tipo di vita, almeno per ora, non fa per lui.

Dodici ore di silenzio? No, grazie

Il piano era ambizioso: un ritiro spirituale a Calcutta, immerso nel silenzio totale. Niente sigarette, niente letture, niente messaggi agli amici e una dieta rigorosamente a base di verdure. “Ragazzi, non ho resistito”, ha ammesso Achille in una delle sue storie. Il giovane ha spiegato che il ritmo era davvero proibitivo: dodici ore e mezza di meditazione al giorno sono uno scoglio enorme per chiunque, figuriamoci per chi si avvicina a questo mondo per la prima volta.

Settanta ore di prova e poi il “fuggi fuggi”

Alla fine, il conteggio si è fermato a 70 ore. Dopo quasi tre giorni di sforzi, Achille ha preferito fare i bagagli e tornare alla civiltà. “Non riuscivo più a tenere la concentrazione”, ha raccontato con sincerità ai suoi follower. Nonostante la ritirata anticipata, però, non sembra esserci amarezza: si dice comunque soddisfatto di averci provato e di aver vissuto, seppur brevemente, un’esperienza così estrema lontano dai riflettori e dal caos di casa.

Martina Colombari e quella preoccupazione da mamma

Mentre Achille cercava l’illuminazione tra l’Australia e l’India, a casa c’era chi non stava proprio tranquillissima. Martina Colombari, ospite di recente a Verissimo, non aveva nascosto la sua ansia materna. Pur essendo felice che il figlio stesse esplorando il mondo e facendo nuove esperienze, l’attrice aveva ammesso di aspettarlo con ansia. Adesso che il ritiro spirituale è saltato, probabilmente Martina potrà tirare un sospiro di sollievo sapendo che il figlio è tornato “connesso”.

Un viaggio che continua (ma con lo smartphone in mano)

Nonostante il forfait alla meditazione estrema, il viaggio di Achille Costacurta non si ferma. Dopo le tappe a Sydney e l’assaggio di Calcutta, il ventunenne continua la sua avventura, ma stavolta alle sue condizioni. La lezione imparata? Forse che la spiritualità è importante, ma dodici ore di fila seduti a gambe incrociate possono essere una tortura se non sei un monaco tibetano esperto. Bentornato sui social, Achille!

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X