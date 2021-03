Achille Lauro: ecco chi è il ballerino del quadro

Questa sera Achille Lauro ha realizzato il suo ultimo quadro nel palco del Teatro Ariston di Sanremo. Ad introdurre l’ultimo brano scelto, C’est la vie, abbiamo visto un ballerino che ha realizzato una coreografia davvero molto intensa. Qualcuno con buona memoria, però, l’avrà sicuramente riconosciuto.

Il danzatore presente nella performance di Achille Lauro è Giacomo Castellana, ex concorrente di Amici 14. Il giovane artista, originario di Trabia, di strada ne ha fatta tanta. Attualmente è il primo solista dell’Opera di Roma e in questi anni, dopo l’esperienza nel talent show, ha davvero raggiunto tanti traguardi, fino a calcare il palco più importante d’Italia, accanto ad Achille Lauro.

Ecco qui il momento della sua esibizione….

Foto di Giacomo Castellana

Ieri, a poche ore dalla sua esibizione insieme ad Achille Lauro, Giacomo Castellana ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto riportato da Televideohimera:

“Sicuramente sarà una emozione calcare il palco dell’Ariston ma sarà anche la prima volta dopo sei mesi di inattività a causa dei teatri chiusi per la pandemia. È un problema che accomuna tutto il settore dello spettacolo e in questo momento si sta attraversando un momento difficile. Perché danzare a Sanremo? In queste performances Achille Lauro vuole rappresentare l’anticoformismo dell’essere artista e si sta unendo a personalità differenti non solo dal punto di vista musicale ma anche con il mondo teatrale. E quindi ha anche coinvolto il settore della danza. Abbiamo trovato il modo di coniugare queste due arti. Il suo è un mondo lontano essendo una rock star penso che sarà un connubio molto interessante. Stasera scoprirete”.

Ha raccontato. E voi ricordate Giacomo e vi è piaciuta l’esibizione insieme ad Achille Lauro al Festival di Sanremo 2021? Continuate a seguirci per tutte le informazioni sulla kermesse canora.

