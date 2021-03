1 L’omaggio di Achille Lauro

Siamo nel pieno della seconda serata del Festival di Sanremo 2021. In questo imperdibile appuntamento oltre a sentire le quattro Nuove proposte, abbiamo scoperto le altre 13 canzoni in gara. Non sono mancati momenti speciali, come i quadri di Achille Lauro, ospite fisso di questa edizione.

Dopo il grande successo della prima puntata con “Dio benedica chi è”, lettera del mondo all’umanità, dove ha sfoggiato un look di piume e brillantini (apprezzato anche dai Maneskin), questa sera ha stupito tutti, ancora una volta con una performance mozzafiato. Ad accompagnarlo Francesca Barra e Claudio Santamaria, presentati da Amaudes. La giornalista e l’attore hanno realizzato un passo a due sulle note di Bam Bam Twist cantata dal vivo da Achille Lauro.

Geniale, poliedrico, unico, Achille Lauro ha sfoggiato un look come al solito ricercato, conquistando tutti con la sua esibizione. Come pubblicato da lui stesso sui social, questo è un magnifico omaggio che l’artista ha voluto fare alla straordinaria Mina:

“Tributo a Mina, donna dal vero animo Rock ‘N Roll, e all’iconica foto scattata da Mauro Balletti nel 1984” e ancora: “Tributo a Mina, donna dal vero animo Rock ‘N Roll, e all’iconica cover dell’album Rane Supreme del 1987”.

Ecco uno dei momenti dell’esibizione di Achille Lauro a Sanremo 2021:

E a voi è piaciuto l’omaggio di Achille Lauro a Mina? Fatecelo sapere nei commenti!