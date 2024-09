Ieri sera è andata in onda la prima puntata delle Audizioni di X Factor. Nel corso della serata però Achille Lauro ha bocciato il rapper Mc Drago, che in queste ore ha rilasciato una canzone contro di lui.

Achille Lauro vs Mc Drago

È finalmente partita la nuova edizione di X Factor. Ieri sera infatti su Sky è andata in onda la prima puntata del lungo percorso delle Audizioni, che porterà poi alla scelta dei concorrenti che accederanno ai Live. Alla conduzione del talent show quest’anno c’è Giorgia, che per la prima volta si è messa alla prova con questa nuova esperienza. Al tavolo dei giudici troviamo invece Achille Lauro, Paola Iezzi, Manuel Agnelli e Jack La Furia. I quattro hanno così iniziato la ricerca dei talenti che entreranno a far parte del programma e come al solito non sono mancate le emozioni. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

A salire sul palco durante la prima puntata di X Factor è stato anche il rapper Mc Drago, che ha presentato un brano inedito. Il cantante ha così convinto sia Manuel Agnelli che Jack La Furia, che gli hanno dato due “sì”, al contrario di Paola Iezzi, che non è rimasta colpita dall’artista.

A quel punto il destino di Mc Drago è finito nelle mani di Achille Lauro, tuttavia anche quest’ultimo ha deciso di non dare il via libera al rapper per i Bootcamp. Il cantante ha così lasciato il programma, ma in queste ore a sorpresa ha rilasciato il suo nuovo singolo, intitolato Mister No, che sembrerebbe essere proprio contro Lauro. In una delle frasi del testo si legge infatti: “Arriva il piccolo Achille, uno schizzo accidentale” e in breve il brano ha fatto il giro del web.

Il dissing ovviamente non è passato inosservato, tuttavia al momento il nuovo giudice di X Factor non è intervenuto per dire la sua sulla questione.