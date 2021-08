1 Achille Lauro da bambino

Spesso capita che i personaggi famosi ci regalino dei ricordi del passato, condividendo sui social delle tenere foto di quando erano dei bambini spensierati. Solo pochi giorni fa a condividere una dolcissima immagine è stata Victoria De Angelis dei Maneskin, oggi Achille Lauro. Il cantautore, uno dei più amati della musica italiana, nella giornata di oggi, per festeggiare il quarto platino del tormentone estivo ‘Mille’, ha postato uno scatto di diversi anni fa su Instagram. Ad accompagnarlo questa didascalia:

«Wolf Of Wall Street . “Mille” certificato 4 volte Platino. Ma è solo l’inizio», ha scritto Achille Lauro sul suo profilo Instagram (a cui facciamo le congratulazioni, rivolte anche a Fedez e Orietta). Come potete ben vedere qui vediamo l’artista romano da bambino. Achille è molto elegante, indossa una camicia bianca, con tanto di papillon e pantaloni scuri. Probabilmente quel giorno Lauro si trovava a una cerimonia o comunque a un evento molto elegante.

La foto in pochi minuti ha ottenuto un buon numero di mi piace e commenti. I fan oltre a festeggiare l’ennesimo traguardo per la canzone che Achille Lauro ha cantato insieme a Fedez e Orietta Berti, non ha potuto non notare l’immagine. Qualcuno gli ha scritto: “Senza tatuaggi non ti avevo riconosciuto” e ancora chi ha detto “Amore mio che tenero”, c’è chi ha poi sottolineato quanto il cantante non abbia perso il suo essere chic: “Eri già avanti!!! Elegante e raffinato!”.

Foto Instagram – Achille Lauro

La bellissima e tenera immagine di Achille Lauro ha riscosso grande successo tra i fan in queste ore, così come i tanti brani amati del cantante. E voi avevate riconosciuto l’artista romano da bambino? Ora è cresciuto, ha 31 anni, ma gli occhi vispi e l’espressione sono rimaste sempre le stesse e sono davvero inconfondibile!

Intanto le notizie su di lui non sono finite qui. Continua…