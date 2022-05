La performance di Achille Lauro

In questi giorni si sta svolgendo l’Eurovision 2022 e come ben sappiamo tra i cantanti in gara c’è anche Achille Lauro, che rappresenta San Marino. L’eccentrico e amato cantante dopo la partecipazione al Festival di Sanremo ha deciso di mettersi nuovamente in gioco e per questo ha deciso di partecipare alla manifestazione Una Voce Per San Marino, vincendo il concorso. Lauro così è stato scelto per rappresentare il paese alla kermesse musicale europea, con il brano Stripper, che è già amatissimo dal pubblico.

Questa sera così nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision 2022 il cantante è salito per la prima volta sul palco e come era prevedibile ha stupito nuovamente il web. Da sempre infatti l’artista lascia a bocca aperta con le sue esibizioni mozzafiato, e in molti si chiedevano cosa avrebbe preparato per questa importante occasione.

Sul palco dell’Eurovision 2022 così Achille Lauro ha montato un toro meccanico, mentre i suoi due chitarristi si trovavano chiusi in due gabbie poste ai lati del palco. Non sono mancati per di più degli spettacolari effetti speciali, tra fumo, fuoco e anche fuochi d’artificio! Infine il cantante si è anche scambiato un bacio con Boss Doms.

He's a stripper, a cowboy and everything he wants to be! It's ACHILLE LAURO! 😉 🇸🇲 #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/4x4gB8LcFm — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022

Di certo dunque la performance di Lauro è stata una delle più apprezzate fino a ora e sul web gli utenti sono letteralmente impazziti! Ma cosa accadrà dunque stasera? Il cantante riuscirà a ottenere i voti necessari per poter accedere alla finalissima di sabato 14 maggio? Non resta che attendere per scoprirlo.

