La rivelazione di Cristiano Malgioglio

Sta andando in onda la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, e stasera come sappiamo vedremo le esibizioni dei restanti 18 paesi in gara. Di questi soltanto in 10 accederanno alla finale di sabato 14 maggio, e a breve scopriremo cosa accadrà. Nel mentre a commentare in diretta quello che succede al Pala Alpitour sono Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, con la partecipazione di Carolina Di Domenico. Poco fa così è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

A salire sul palco dell’Eurovision è stato Michael Ben David, rappresentate di Israele, che alla kermesse musicale presenta il brano I.M, che è un inno all’accettazione di sé stessi. Non tutti sanno che tra qualche giorno il cantante sposerà il suo compagno Ram Roi, col quale convive e ha una relazione da diversi anni.

Alla fine dell’esibizione di Michael Ben David a intervenire è stato proprio Cristiano Malgioglio, che ha ammesso di essere stato invitato al matrimonio dell’artista israeliano! Il paroliere così la prossima settimana prenderà parte al grande giorno del vincitore di X Factor, e di certo non mancheranno le emozioni.

Ma Michael Ben David riuscirà ad accedere alla finale di sabato? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fare tanti auguri al cantante e al suo compagno per il loro matrimonio.

