A seguito dei gossip che lo hanno legato a Fedez e a Chiara Ferragni, in queste ore a rompere il silenzio è stato anche Achille Lauro, che per la prima volta ha detto la sua sulla questione.

Interviene Achille Lauro

Chi ha seguito il mondo del gossip negli ultimi giorni sa bene che a essere tirato in ballo nella bufera mediatica che ha travolto Fedez e Chiara Ferragni è stato anche Achille Lauro. Stando a quanto riferito da Fabrizio Corona, il cantante di Me ne frego avrebbe avuto un flirt con l’imprenditrice digitale che avrebbe portato alla fine dell’amicizia con il rapper. Le indiscrezioni ovviamente non sono mai state confermate da parte dei diretti interessati, tuttavia da giorni sui social non si parla altro.

Questa mattina nel mentre Achille Lauro ha tenuto una conferenza stampa in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Nel corso della chiacchierata così il cantante ha per la prima volta rotto il silenzio e ha commentato i gossip che lo stanno legando a Fedez e a Chiara Ferragni. Mettendo a tacere una volta per tutte le chiacchiere, Lauro ha dichiarato:

“Cerco di lascare il gossip a chi ha solamente questo per esistere. Io grazie a Dio vivo ancora nel mondo dei grandi sogni e dei grandi sognatori. E vivo alienato nel fare tutti i miei progetti. Sto tanto all’estero, non seguo e non mi piace il gossip. Faccio parlare questo splendido percorso a cui sto lavorando da un anno. Sarà un percorso importante, proprio a livello di canzoni”.

Achille Lauro mette dunque un punto al gossip e attualmente pensa a concentrarsi solo ed esclusivamente sulla sua carriera. Sul palco del Teatro Ariston, in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo 2025, il cantante presenterà la canzone Incoscienti giovani, che di certo non deluderà le aspettative.