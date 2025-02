Manca poco ormai al Festival di Sanremo 2025 e Carlo Conti è prontissimo! Prima di questo momento, però, il direttore artistico e conduttore sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per presentare la kermesse canora.

Carlo Conti a Che Tempo Che Fa

C’è frenesia e grande attesa per questo Festival di Sanremo 2025, che già fa parecchio parlare così come alcuni dei suoi protagonisti. Dopo Amadeus è Carlo Conti a ereditare questo importante incarico, lui che la kermesse la conosce molto bene dato che l’ha già condotta in passato. Ma prima di questo momento importantissimo per la sua carriera e per tanti fan della manifestazione, il conduttore sarà ospite su Nove.

Sì, avete capito bene! Ma dove lo vedremo? Fabio Fazio nonostante ora faccia parte della rete di Discovery è riuscito ancora una volta ad assicurarsi l’ospitata del direttore e conduttore artistico del Festival di Sanremo. Roba non da poco insomma, dato che si tratta di un’intervista esclusiva dove saranno svelate diverse chicche, di sicuro. Come successo per Amadeus, anche Carlo Conti ha risposto presente e ha mantenuto così viva questa tradizione che si ripete ormai da un po’ di tempo.

Colpaccio quindi da parte di Discovery che si assicura ancora una volta ascolti più che certi, per un programma come Che Tempo Che Fa che già sorprende di suo con uno share importante, domenica dopo domenica.

Cosa dirà il presentatore nel programma di Fabio Fazio e quando sarà ospite? Partiamo con il dire che l’appuntamento è fissato per domenica 9 febbraio, a poche ore dalla conferenza stampa inaugurale di Sanremo 2025. Per quanto riguarda gli argomenti, è ovvio che si parlerà del Festival. Sicuramente Carlo Conti ci darà un piccolo assaggio e alcune anticipazioni di quello che vedremo dall’11 al 15 febbraio.

Non ci resta dunque che segnare la data sul calendario e seguire cosa avrà da raccontare Carlo Conti sul suo Festival!