La Fondazione conferma la scomparsa dell’attrice dopo una lunga battaglia contro la malattia e i recenti ricoveri nella clinica di Tolone

Il mondo del cinema piange oggi la scomparsa di Brigitte Bardot, l’indimenticabile diva francese che ha ridefinito il concetto di bellezza e libertà nel ventesimo secolo. La notizia della sua morte giunge improvvisa ma non del tutto inaspettata questo 28 dicembre 2025, segnando la fine di un’epoca per la cultura globale. La sua Fondazione ha confermato ufficialmente il decesso dell’attrice novantunenne attraverso un comunicato che ha immediatamente fatto il giro delle principali testate giornalistiche e dei social network.

Diversi ricoveri all’ospedale di Tolone

Negli ultimi mesi dell’anno le condizioni di salute della celebre interprete avevano destato una profonda preoccupazione tra i suoi tantissimi ammiratori e i media mondiali. Tra i mesi di ottobre e novembre la Bardot aveva subito diversi ricoveri presso l’ospedale di Tolone a causa di alcune complicazioni cliniche piuttosto serie. I medici avevano sottoposto l’attrice a un delicato intervento chirurgico necessario per contrastare una malattia aggressiva che stava minando progressivamente la sua nota tempra di combattente.

I retroscena sulla sua degenza descrivono una donna che ha affrontato la sofferenza con la stessa fiera determinazione che ha sempre caratterizzato la sua intera esistenza. Nonostante la fragilità fisica degli ultimi tempi, l’attrice non aveva mai smesso di far sentire la propria voce coraggiosa in difesa degli animali più deboli e indifesi. La Francia perde oggi non soltanto una straordinaria protagonista del grande schermo, ma anche una donna che scelse di abbandonare le luci della ribalta molto precocemente.

Il suo mito resterà impresso per sempre nella memoria collettiva grazie a pellicole iconiche e a quella capacità unica di sfidare le rigide convenzioni sociali del tempo. Molti colleghi e capi di Stato stanno inviando messaggi di cordoglio per onorare la memoria di una figura che ha profondamente influenzato la moda e il costume. La sua eredità culturale continuerà a vivere attraverso le battaglie civili che ha portato avanti con estrema coerenza fino ai suoi ultimi giorni di vita terrena.

Dario Lessa