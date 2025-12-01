Il tennis italiano saluta una delle sue icone: due volte vincitore del Roland Garros e primo azzurro capace di conquistare uno Slam

Una leggenda che se ne va

Il mondo dello sport dice addio a Nicola Pietrangeli, morto a 92 anni. Il tennis italiano perde uno dei suoi padri storici, figura che ha segnato più generazioni con talento, carisma e risultati rimasti per decenni senza eguali.

Il primo italiano a conquistare uno Slam

Pietrangeli fu il primo atleta italiano a vincere un torneo del Grande Slam. Il suo nome entrò nella storia grazie ai due successi al Roland Garros, nel 1959 e nel 1960. Per oltre sessant’anni è rimasto il primatista azzurro nei titoli Slam, record superato solo il 26 gennaio 2024 da Jannik Sinner, arrivato a quota tre. Con grande eleganza, Pietrangeli aveva commentato: “I record sono fatti per essere battuti prima o poi”.

Il simbolo della Coppa Davis del 1976

Oltre alle imprese da giocatore, Pietrangeli resterà per sempre legato alla Coppa Davis del 1976. Fu lui il capitano che guidò l’Italia alla conquista del trofeo, un successo storico e ancora oggi scolpito nella memoria degli appassionati. La sua leadership diventò un punto di riferimento per tutto il movimento tennistico.

Gli amori di Nicola Pietrangeli: dal matrimonio con Susanna al legame speciale con Licia Colò

Oltre ai trionfi sportivi, la vita di Nicola Pietrangeli è stata segnata anche da legami affettivi importanti. Sposato e padre di tre figli, ha vissuto una lunga storia con la moglie Susanna Artero, prima della separazione che ha segnato una nuova fase della sua vita privata.

La relazione con Licia Colò e il dolore della fine

Tra gli amori più significativi del tennista c’è la relazione con Licia Colò. Chi era vicino alla coppia ricorda che la fine di quel rapporto non fu semplice per Pietrangeli. Il campione non si aspettava l’addio e visse momenti di profonda malinconia, colpito sia dalla rottura improvvisa sia dalle modalità, che lui avrebbe percepito come dolorose e traumatiche.

Non è chiaro se negli anni siano tornati in rapporti distesi.

Il ritorno in occasione dei 90 anni

Nonostante il passato sentimentale, Licia Colò fu presente alla festa per i 90 anni di Pietrangeli. «Gli ho fatto volentieri da cavaliera», raccontò. «Io e Nic non ci siamo mai frequentati di nuovo dopo la fine della nostra storia, ma quando mi ha invitata ho spostato il lavoro per esserci». Un gesto che conferma il rispetto e l’affetto rimasti nel tempo.

Monte Carlo, la seconda casa del campione

Negli anni più recenti, Pietrangeli ha vissuto a Monte Carlo. Qui aveva creato una cerchia di amicizie importanti, tra cui quella con il principe Alberto di Monaco e con il padre del sovrano. Partecipava spesso agli eventi della città, tanto da essere considerato un volto familiare del principato. La sua presenza fu immancabile anche al matrimonio di Alberto con Charlene, segno di un legame consolidato.