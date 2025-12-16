La star australiana si è spenta dopo una lunga battaglia contro una malattia: cordoglio nel mondo dello spettacolo

Il mondo del cinema e della televisione piange la scomparsa di Rachael Carpani, attrice australiana conosciuta dal grande pubblico per il suo lavoro in serie di successo come McLeod’s Daughters e N.C.I.S.: Los Angeles. L’attrice è morta all’età di 45 anni.

La notizia della morte, è stata comunicata dalla famiglia nelle ultime ore e ha suscitato un’ondata di messaggi di cordoglio da parte di colleghi, fan e addetti ai lavori.

L’annuncio ufficiale della famiglia

A rendere pubblica la notizia è stata Georgia Carpani, sorella dell’attrice, attraverso un messaggio diffuso sui social e firmato dai genitori, Tony e Gael Carpani: “È con grande tristezza che Tony e Gael Carpani annunciano che la loro bellissima figlia, l’amata attrice australiana Rachael Carpani, è venuta a mancare inaspettatamente ma pacificamente dopo una lunga battaglia contro una malattia cronica, nelle prime ore di domenica 7 dicembre”.

Funerali in forma privata

La famiglia ha reso noto che i funerali si terranno venerdì 19 dicembre 2025 e si svolgeranno in forma privata, alla presenza esclusiva di familiari e amici intimi.

La carriera

Rachael Carpani aveva raggiunto la notorietà internazionale interpretando Jodi Fountain nella serie australiana McLeod’s Daughters. Successivamente aveva preso parte a diverse produzioni televisive statunitensi, tra cui N.C.I.S.: Los Angeles, The Glades e Against the Wall, costruendo una carriera apprezzata sia dal pubblico che dalla critica.

Il ricordo

Dalla diffusione della notizia, numerosi messaggi di cordoglio stanno arrivando dai fan e dal mondo dello spettacolo, che ricordano Rachael Carpani come un’attrice talentuosa e una presenza molto amata sul set.