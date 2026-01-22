Un’intesa eterna oltre la moda: le parole di Giancarlo Giammetti

La seconda giornata della camera ardente si è aperta nel segno di un silenzio profondo e di una partecipazione sincera. Tra i primi ad arrivare, visibilmente segnato ma composto, Giancarlo Giammetti, l’uomo che per decenni è stato il braccio destro e l’anima gemella professionale del grande stilista. Parlando con i giornalisti all’uscita, Giammetti ha voluto rassicurare tutti sulle ultime ore del Maestro, confermando che Valentino se ne è andato in pace, senza affrontare inutili sofferenze: “Era sereno, è andato via senza soffrire”.

Una fede profonda e il conforto della preghiera

Durante la mattinata si è tenuta una piccola funzione privata, un momento di raccoglimento intimo che ha toccato profondamente i presenti. Giammetti ha raccontato di come la presenza di un vescovo e le sue parole abbiano portato grande commozione. Valentino, ha ricordato lo storico collaboratore ed ex compagno, era un uomo dalla fede profonda e molto religioso, un aspetto della sua vita privata che spesso restava celato dietro il glamour delle passerelle, ma che in questo ultimo viaggio è emerso con forza.

Una vita vissuta in simbiosi fino al ritiro dalle scene

Il legame tra i due è stato qualcosa di unico nel panorama internazionale. Giammetti ha ripercorso con poche, lucide parole una carriera fatta di sintonie totali e di una visione condivisa del bello. Hanno costruito un impero insieme, capendosi sempre al primo sguardo, fino alla decisione — presa di comune accordo — di lasciare il mondo della moda nello stesso identico momento. Un’intesa rara che è proseguita anche lontano dai riflettori, sigillando un rapporto che andava ben oltre il semplice lavoro.

La promessa della Fondazione: il mito non morirà mai

Nonostante la tristezza del momento, lo sguardo di Giammetti è già rivolto al futuro e alla tutela di un’eredità artistica immensa. L’obiettivo è chiaro: fare in modo che il nome di Valentino resti scolpito nella memoria collettiva. Attraverso il lavoro della loro fondazione, i collaboratori più stretti si impegneranno a mantenere vivo lo stile e l’eleganza che hanno reso grande l’Italia nel mondo. “Faremo in modo che nessuno si dimentichi di lui”, ha concluso Giammetti, trasformando il dolore in una promessa di memoria eterna.

PH Giandomenico D’Angelo /IPA

