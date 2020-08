Adele appare in bikini sui social ma viene fortemente criticata

1 Dopo essersi mostrata sui social in bikini, Adele viene fortemente criticata. Ecco tutto quello che è accaduto e la polemica che ha travolto la cantante

Sono ormai mesi che Adele è al centro dell’attenzione mediatica. Come è ben noto, a seguito di una lunga assenza dalle scene, e a seguito del divorzio da suo marito Simon Konecki, la cantante è tornata sui social, mostrandosi con un nuovo look e una forma fisica mozzafiato. Inaspettatamente infatti l’amatissima artista ha dato il via ad una lunga ed efficace dieta, perdendo notevolmente peso. Ciò nonostante, pur apparendo bellissima e raggiante, la diva della musica è stata fortemente criticata. Non tutti hanno infatti apprezzato il suo cambiamento fisico, e per questo a lungo sui social si è discusso della questione. Nel mentre ci si chiede anche quando il prossimo album della cantante vedrà la luce, ma al momento non si hanno ancora notizie certe in merito.

In attesa di news, nelle ultime ore Adele è tornata al centro dell’attenzione mediatica, stavolta per essersi mostrata in bikini su Instagram. Ma cosa è accaduto e perché sull’artista si è scatenata una nuova polemica? Tutto è iniziato quando il Carnevale di Notting Hill è stato annullato a causa del Covid-19. L’evento è stato infatti celebrato soltanto sui social, e per questo la cantante di Hello ha deciso di festeggiare in privato, mostrandosi sui social con un bikini con la bandiera giamaicana, piume e un’acconciatura tipica afro.

Una volta visto il costume dell’artista, il web si è letteralmente scatenato e in molti l’hanno duramente accusata di appropriazione culturale. Tanti altri utenti però sono scesi in prima linea per prendere le parti della cantante, che nel mentre non ha ancora detto la sua sulla questione. Questi alcuni dei commenti su Twitter:

Non ho capito perché se la prendono con Adele gridando a l'appropriazione culturale se i Jamaicani hanno chiaramente detto che non lo è.

I mean, America, c'hai il razzismo che te esce fuori dal deretano, ammazzano la gente perché passeggia per strada e ti preoccupi di Adele? — Jay👽 (@_SpaceJay___) August 31, 2020

Questa polemica su Adele sinceramente fa acqua da TUTTE le parti. Sta storia dell’appropriazione culturale vi ha bacato il cervello. — alessandro. (@xtravaganza95) August 31, 2020

Chi dice che Adele stia facendo appropriazione culturale non sa neanche il significato della parola "appropriazione culturale" — lizzy🌸 (@lizzy_idu) August 31, 2020

Nonostante la polemica, sembrerebbe che Adele non abbia intenzione di replicare alle accuse. Nel mentre qualche mese fa abbiamo scoperto che tipo di dieta ha seguito la cantante e quanti kg ha perso. Rivediamo tutte le informazioni in merito.