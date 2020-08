1 Nel corso di una diretta di Ogni Mattina, Adriana Volpe asfalta Serena Enardu per l’episodio che l’ha coinvolta qualche giorno fa. Leggiamo il duro commento della conduttrice

Solo pochi giorni fa a finire al centro dello scandalo e della polemica sono state Olga e Serena Enardu. Le due sorelle hanno fatto a lungo discutere per un episodio scioccante che ha fatto mormorare il web intero. A quel punto le ex troniste sono state duramente attaccate dal web e qualche ora fa ad intervenire è stata anche Adriana Volpe, che si è schierata contro le Enardu. Ma andiamo con ordine e rivediamo tutto quello che è accaduto. Pochi giorni fa Serena e Olga hanno preso parte al compleanno della loro amica e personal trainer Viviana e naturalmente l’evento è stato condiviso sui social delle due. Tuttavia al momento del taglio della torta è accaduto qualcosa che ha sconvolto il web. Sul dolce è infatti apparsa la bandierina di una svastica nazista e a quel punto è scoppiato il caos.

Le immagini del momento hanno fatto in breve il giro dei social e numerosi sono stati gli attacchi degli utenti contro non solo la festeggiata, ma anche contro Olga e Serena Enardu. In breve naturalmente le due ex troniste hanno eliminato gli scatti, ma le immagini incriminate sono state riportate ovunque sul web, al punto da far scoppiare una lunghissima polemica. Le due nel mentre hanno fatto le loro scuse, ma ciò nonostante il web non ha ancora perdonato le sorelle. Adesso ad intervenire è stata anche Adriana Volpe, che nel corso di una diretta di Ogni Mattina ha commentato l’accaduto spendendo dure parole per le Enardu, in particolare verso l’ex compagna di Pago, asfaltandole. Queste le parole della conduttrice:

“Serena ha praticamente detto che la sua è stata una svista. Io però aggiungerei: una cosa è una svista e una cosa è la svastica. Son due cose completamente differenti”.

ADRIANA VOLPE E #OGNIMATTINA ASFALTING SERENA ENARDU pic.twitter.com/5IstYDgYG5 — Trash Italiano (@trash_italiano) August 19, 2020

Come replicherà Serena Enardu alle parole di Adriana Volpe? In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo le parole dell’ex tronista e di sua sorella Olga in merito a quanto accaduto.