Vincenzo Chianese | 16 Giugno 2024

Pochi giorni fa l’ex Vippone Andrea Denver ha sposato la sua compagna. Grande assente alle nozze è stata però Adriana Volpe, che all’interno della casa aveva stretto un legame particolare con il modello. Sui social così arriva la presunta reazione della conduttrice.

La presunta reazione di Adriana Volpe

Sono passati più di 4 anni da quando Adriana Volpe e Andrea Denver hanno partecipato al Grande Fratello Vip 4. Come in molti ricorderanno, proprio all’interno della casa più spiata d’Italia era nato un bellissimo rapporto d’amicizia tra la conduttrice e il modello, che è proseguito anche dopo la fine del reality show. In questi giorni però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha riportato gli ex Vipponi al centro dell’attenzione mediatica.

Come abbiamo visto, di recente Andrea ha sposato la compagna Lexi Sundin. Il giorno delle nozze è stato ovviamente testimoniato sui social e a prendere parte all’evento sono stati anche alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip, tra cui Fabio Testi, Patrick Ray Pugliese e Aristide Malnati, che hanno condiviso l’esperienza all’interno della casa con il modello.

Grande assente alle nozze di Andrea Denver è stata però Adriana Volpe e a quel punto i più si sono chiesti come mai la conduttrice non sia stata invitata al matrimonio. Sui social intanto arriva la presunta reazione dell’ex Vippona, che proprio nel giorno del matrimonio ha postato un messaggio che non è sfuggito ai più. Adriana infatti, citando la poetessa Alda Merini, ha affermato: “Ciò che nella vita rimane, non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti felici che hai vissuto e ti fanno felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente. È nelle emozioni che ha provato dentro la tua anima”.

Secondo i più maliziosi dunque la Volpe avrebbe voluto inviare un messaggio al modello nel giorno più importante della sua vita. Non è chiaro tuttavia se la storia della conduttrice fosse davvero rivolta a Denver o se si sia trattato di una semplice casualità.