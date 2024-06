NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Giugno 2024

Grande Fratello

In queste ore Andrea Denver si è sposato: presenti alle nozze anche alcuni ex Vipponi del Grande Fratello Vip

In queste ore l’ex Vippone Andrea Denver ha sposato la sua compagna Lexi Sundin. Presenti alle nozze anche alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip, con i quali ha condiviso il percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Andrea Denver si è sposato!

Sono passati più di quattro anni da quando Andrea Denver ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio in quell’occasione, come di certo in molti ricorderanno, il modello ebbe modo di farsi conoscere a fondo dal grande pubblico, conquistando una buona parte dei telespettatori. A oggi tuttavia l’ex Vippone si è lasciato alle spalle l’esperienza all’interno della casa e proprio in queste ore è tornato al centro dell’attenzione mediatica.

Andrea infatti ha sposato la compagna Lexi Sundin e i momenti più belli delle loro nozze sono stati ovviamente condivisi sui social. La coppia, come forse qualcuno saprà, si è conosciuta e innamorata in America. Tuttavia i due per celebrare il loro matrimonio hanno scelto Verona, città natale del modello.

Presenti alle nozze di Andrea Denver e di Lexi Sundin sono stati anche alcuni ex Vipponi del Grande Fratello Vip. Di chi parliamo? Nientemeno che di Fabio Testi, Patrick Ray Pugliese e Aristide Malnati. Come è noto, i tre hanno condiviso l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia con il modello e proprio in quell’occasione tra loro è nata una bellissima amicizia, che è poi proseguita anche dopo la fine del reality show. Ma non solo.

Presente al matrimonio è stato infatti anche Daniele Dal Moro, da anni caro amico di Andrea. Tutti gli ex Vipponi si sono così mostrati insieme sui social e naturalmente le foto e i video delle nozze hanno fatto in breve il giro del web.

Non resta dunque che fare i nostri più sinceri auguri ad Andrea e a sua moglie Lexi.