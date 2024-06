NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Giugno 2024

Grande Fratello

Proseguono i casting per la prossima edizione del Grande Fratello, che tornerà su Canale 5 a settembre. In queste ore intanto una celebre cantante, Big della musica italiana, smentisce la sua partecipazione al reality show.

Una cantante smentisce la partecipazione al Grande Fratello

Mancano ancora tre mesi alla partenza ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello. Tuttavia in queste settimane la grande macchina del reality show si è già messa in movimento e attualmente sono in corso i casting per gli aspiranti concorrenti. A tornare alla conduzione del programma per il sesto anno di fila sarà Alfonso Signorini, che insieme agli autori sceglierà il cast perfetto. Anche stavolta, come accaduto per la scorsa edizione, a varcare la porta rossa saranno non solo alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, ma anche diverse persone sconosciute al grande pubblico, i cosiddetti Nip.

Tante ovviamente sono le indiscrezioni che stanno circolando in rete sul presunto cast. Tuttavia a oggi nessuna voce di corridoio è stata ancora confermata. Solo nei mesi a venire infatti la produzione inizierà ad annunciare i concorrenti ufficiali, che senza dubbio non deluderanno le aspettative. In queste ore però qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Una celebre cantante, Big della musica italiana, ha infatti smentito la sua partecipazione al Grande Fratello. Di chi parliamo? Nientemeno che di Gigliola Cinquetti. Come qualcuno saprà, da anni si mormora del possibile arrivo in casa dell’amata artista, che adesso ha per la prima volta rotto il silenzio in merito ai gossip sul suo conto. Raggiunta dai microfoni di Superguidatv, la Cinquetti ha annunciato che non prenderà parte al reality show e in merito ha affermato: “Io non ne sapevo niente e sono convinta che siano tutte fantasie”.

Insomma pare dunque che Gigliola abbia le idee ben chiare: nessuna futura partecipazione al GF per lei. Ma chi sarà dunque quest’anno a varcare la porta rossa? Non resta che attendere per saperne di più.