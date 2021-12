1 A Novella 2000 Adriana Volpe parla delle ‘coppie’ del GF Vip

I concorrenti del GF Vip sono al momento tra i più discussi sui social e non solo. Ogni loro azione viene giudicata, in positivo o negativo, da chi guarda. E proprio nella Casa più spiata d’Italia si sono già formate delle ‘coppie’. Alcune scoppiate ancor prima di cominciare, altre in procinto di nascere o più solide. Per fare un punto sulla situazione Novella 2000 ne ha parlato direttamente con Adriana Volpe.

L’opinionista in carica del reality show di Canale 5 ha rilasciato un’intervista esclusiva a Fabrizio Maria Barbuto che trovate sul nuovo numero in edicola. Tra i tanti argomenti affrontati si è parlato proprio dei vipponi. In particolar modo dei più chiacchierati Soleil Sorge e Alex Belli. Secondo Adriana Volpe c’è ampia possibilità che i due possano incontrarsi e rivedersi fuori: «Suppongo di sì. Sono scettica all’idea che quello che c’è stato tra loro finisca così. Avranno occasione di chiarirsi e non escludo che questo possa succedere in diretta».

Non crede, invece, che senza Alex Belli, il personaggio di Soleil Sorge sia destinato a tramontare. Anzi: «Piuttosto è pronto a rinascere. Ha avuto un grande contraccolpo e ora deve rimodellare i rapporti con gli altri, ma continuerà a sorprenderci. Forse vedremo una Soleil meno graffiante, ma comunque carismatica».

Secondo Adriana Volpe, tra l’altro, Alex Belli ama solo se stesso e non ha mai provato un reale interesse nei confronti di Soleil: «(…) Sembra l’ambasciatore dello slogan “Tutto gira attorno a me”». Mentre riguardo al fatto che possano o meno aver consumato (anche se entrambi hanno ampiamente negato), Adriana Volpe ha detto: «Ci sono immagini che fanno pensare che tra i due ci sia stata grande intimità. Seguendo la diretta, una mattina ho visto dei movimenti sussultori equivoci sotto le lenzuola. Cosa sia successo lo sanno solo loro, di sicuro non stavano semplicemente dormendo».

Alex Belli e Soleil Sorge non sono gli unici concorrenti del GF Vip di cui ha parlato l’opinionista a Novella 2000…