Dopo la pace con Giancarlo Magalli a seguito di tanti anni di forti tensioni, Adriana Volpe è intervenuta e ha fatto una precisazione sull’accaduto: “Non scrivete ‘assurdo equivoco’, perché di ‘equivoco’ non si può proprio parlare”.

La precisazione Adriana Volpe

In giornata ieri è arrivata la notizia della “pace” raggiunta tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe dopo tanti anni di tensioni. A raccontarlo è stato l’ex conduttore de I Fatti Vostri in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.

Al quotidiano Magalli ha fatto sapere che qualche giorno fa, dopo l’ennesima udienza “sfiancante”, non ne potevano più. Tra loro ci sarebbe stata commozione e un abbraccio. Sempre il conduttore ha poi aggiunto a tal proposito che quanto successo con Adriana Volpe è “come se tutto fosse stato un assurdo equivoco”. Il presentatore ha poi ribadito ancora: “… e per me così è stato. Non volevo offendere nessuno”.

Il fatto che sia stato definito un “assurdo equivoco” non sembra trovare d’accordo Adriana Volpe. L’amata conduttrice televisiva e opinionista ha ripreso alcuni articoli che hanno ripreso proprio questo virgolettato e ci ha tenuto a intervenire per dire la sua. Poche righe, ma comunque chiare e decise da parte sua:

«Vi prego, nel rispetto di due processi e tre sentenze di condanna di non scrivete titoli come “assurdo equivoco”. Perché annullano tutti gli sforzi e le lotte che ho fatto in questi sette anni. Di “equivoco” non si può proprio parlare», si legge dalla storia Instagram riportata da Adriana Volpe nelle scorse ore.

La conduttrice ha condiviso alcuni articoli in cui si riprendevano alcune dichiarazioni fatte da Giancarlo Magalli e si è sentita in dovere di fare una precisazione, come potete vedere in questo screen sottostante.

Questa quindi la presa di posizione da parte della Volpe, a seguito di tutto ciò di cui vi abbiamo parlato in queste ore. Ci sarà la risposta di Giancarlo Magalli?