Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono davvero in crisi? Un ex Vippone interviene e lancia accuse alle coppia

In queste ore si sta molto parlando di Enzo Paolo Turchi e di Carmen Russo, che starebbero vivendo un momento di crisi. Tuttavia adesso a intervenire è un ex Vippone, che lancia accuse alla celebre coppia.

Le accuse a Enzo Paolo Turchi e a Carmen Russo

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Enzo Polo Turchi e Carmen Russo. Proprio la ballerina ha fatto una sorpresa a suo marito e sta momentaneamente vivendo con lui nella casa del Grande Fratello. Il coreografo tuttavia, a sorpresa, confidandosi con Alfonso Signorini ha parlato di un periodo di crisi con sua moglie e ha così affermato: “Prima di venire qui ho avuto il sentore che Carmen fosse stufa di come agivo io, non del nostro rapporto. Non ballo più, insegno solo… L’ho vista fredda e distaccata. Se a lei non sta bene un uomo così…io me ne vado da casa, veramente. Forse è il troppo tempo insieme… Ma è un mio sentore. Devo capire fuori”.

Le parole di Enzo Paolo Turchi naturalmente hanno allarmato il web e i fan della coppia. Tuttavia adesso a intervenire sulla questione è stato un noto ex Vippone del Grande Fratello, che ha lanciato precise accuse al ballerino e a Carmen Russo. Di chi parliamo? Nientemeno che di Biagio D’Anelli. Con un video postato sui social infatti l’esperto di gossip ha dichiarato:

“Secondo me è una grande bufala e una grande strategia di marketing. I due piccioncini si amano all’infinito. Secondo me Enzo Paolo uscirà settimana prossima, ma non perché è in crisi con Carmen Russo, ma perché in tutti teatri d’Italia ci sarà Flash, il suo nuovo spettacolo”.

Biagio D’Anelli mette poi una pulce nell’orecchio a tutto il web, chiosando: “Sarà vera questa crisi o è una promozione per far parlare di sé?”. A oggi nel mentre Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo non hanno ancora avuto modo di poter replicare. Pare tuttavia improbabile che la coppia, da sempre una delle più amate e solide del mondo dello spettacolo, possa aver in qualche modo finto la crisi solo per visibilità.