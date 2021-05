1 Adriana Volpe torna in Mediaset?

Solo lo scorso anno tra le protagoniste della quarta edizione del Grande Fratello Vip c’è stata Adriana Volpe. La conduttrice, che dopo anni in Rai ha deciso di lasciare l’azienda per nuove esperienze, ha conquistato il cuore del pubblico e da quel momento per lei sono arrivate grandi opportunità. Come sappiamo infatti alla Volpe è stata affidata la conduzione di Ogni Mattina, in onda dal lunedì al venerdì su Tv8. Da quasi un anno dunque la presentatrice è impegnata con questo nuovo progetto, tuttavia sembrerebbe che a breve possano arrivare grandi novità. Qualche giorno fa infatti TvBlog ha svelato che Adriana potrebbe lasciare Tv8 per tornare nuovamente in Mediaset! Questo quanto si legge in merito:

“Si chiuderà a fine stagione l’esperienza di Adriana Volpe a Tv8. […] Giungono indiscrezioni dal quartier generale di Cologno Monzese che parlerebbero di un prossimo approdo di Adriana Volpe a Mediaset, anzi pare che la cosa sia già fatta. Tutto ciò potrebbe avverarsi già dal prossimo autunno 2021 in una serie di impegni preparatori che sarebbero il preludio ad un ingresso più corposo di Adriana Volpe nel palinsesto prossimo futuro di Canale 5”.

Ma quali sarebbero questi progetti che potrebbero coinvolgere Adriana Volpe in Mediaset? A svelarlo adesso ci ha pensato il settimanale Vero. Stando a quanto si legge sulla nota rivista, sembrerebbe che la conduttrice potrebbe assumere il ruolo di opinionista del GF Vip 6, che partirà in autunno, al posto di Antonella Elia! Già da qualche settimana infatti si mormorava che la showgirl non sarebbe stata riconfermata, e adesso pare che a sostituirla possa essere proprio la Volpe.

Attualmente però non si ha alcuna certezza del rumor e dunque per il momento il pettegolezzo resterà tale. In attesa di scoprire quale sarà il destino di Adriana Volpe sul piccolo schermo, rivediamo cosa è accaduto qualche settima fa, quando una Vippona della quinta edizione si è candidata per partecipare nuovamente al reality.