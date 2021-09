1 Paolo Bonolis interviene allo scontro

Al Grande Fratello Vip le dinamiche sono presenti non solo dentro la Casa ma anche in studio tra le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Entrambe, dalla personalità molto forte e spiccata, hanno pareri spesso discordanti e si trovano a battibeccare. Ma non è finita qui. Perché lo scorso weekend Sonia e suo marito Paolo Bonolis sono andati a cena a Il Matriciano, uno dei ristoranti più famosi di Roma. Qui hanno incontrato Giancarlo Magalli (nemico giurato della Volpe) e hanno avuto modo di scambiare quattro chiacchiere. A seguire Sonia ha chiesto al conduttore di scattare insieme una foto.

Un gesto che Adriana Volpe sembra aver preso come una frecciatina e sui social ha deciso di dire la sua, scatenando poi un battibecco con la collega Sonia Bruganelli. Faccia a faccia che è proseguito durante la puntata di ieri. Ad un certo punto, proprio Sonia ha ricevuto un messaggio da parte di Paolo Bonolis. A introdurre il discorso nuovamente Alfonso Signorini: “Scusate c’è una delle nostre opinioniste che mi chiede una consulenza”. Così la Bruganelli ha spiegato, facendo una battuta:

“No, perché c’è mio marito che sta guardando il Grande Fratello e mi ha mandato la foto dove io avevo la faccia un po’ così e mi ha detto ‘Guarda io credo che tu debba farti raddoppiare il cachet’. Questo me l’ha scritto lui”

Ha detto Sonia accompagnando il tutto con una risata. Così Alfonso Signorini ha risposto in modo scherzoso che domani faranno la richiesta. (QUI IL VIDEO DAL 01:24:41) Adriana Volpe ha ribattuto con “Un per carità, no vabbè scusa”. La Bruganelli ha replicato: “Non vabbè scusa, ma io guadagno poco”. Così Alfonso ha aggiunto che ci metterà una buona parola, supportato dalla Volpe.

Ma andiamo a rivedere cosa si sono dette, durante la puntata Adriana Volpe e Sonia Bruganelli…