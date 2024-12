Ieri Adriana Volpe, ospite a La Volta Buona, ha svelato la verità sul celebre gioco dei fagioli. Oggi però a replicare alla conduttrice è Giancarlo Magalli.

Le parole di Adriana Volpe

Come in molti sapranno, dopo anni di tensioni e battaglie legali, alcune settimane fa Adriana Volpe e Giancarlo Magalli hanno messo un punto alla vecchie divergenze e hanno annunciato di aver fatto finalmente la pace. Tra i due ex colleghi ci sono state delle scuse reciproche ed entrambi hanno voltato pagina, lasciandosi alle spalle il passato una volta per tutte.

Ieri intanto proprio la Volpe è stata ospite a La Volta Buona e nel corso della puntata è stato fatto un omaggio a Raffaella Carrà. Durante la chiacchierata è stato anche menzionato il celebre e famosissimo gioco dei fagioli, portato in tv da Giancarlo Magalli. Adriana tuttavia, su diretta domanda di Caterina Balivo, ha svelato la verità sul gioco, affermando: “Io sono stata poco tempo fa ad Arezzo. Ho scoperto che c’è una tv locale che ha debuttato nel 1974 e che nel 1975 ha dato vita al gioco dei fagioli. Funzionò tantissimo e il centralino andava in tilt tutte le volte. Sapete chi è di Arezzo e tornava spesso lì? Gianni Boncompagni”.

A quel punto a intervenire è stata Caterina Balivo, che ha chiesto ad Adriana Volpe se stesse smentendo Giancarlo Magalli. La conduttrice tuttavia ha fatto presente come il suo ex collega abbia preso spunto per il gioco dei fagioli durante un viaggio in America.

Oggi dunque a sua volta il presentatore è arrivato nel salotto della Balivo e ha fatto chiarezza sulla situazione. Magalli infatti ha confermato quando detto dalla Volpe e di aver preso spunto per il gioco durante un soggiorno oltreoceano. In seguito ha precisato: “Non ho mai detto di averlo inventato. L’ho portato in televisione però”.