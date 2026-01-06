Nella giornata odierna Adriano Celentano compie 88 anni. La figlia Rosita in un’intervista a Il Corriere della Sera l’ha descritto come un “esempio di vita”. Un compleanno speciale per uno dei miti della nostra musica italiana.

Adriano Celentano compie 88 anni

Oggi, 6 gennaio, Adriano Celentano festeggia il suo 88° compleanno, e il mondo della musica e dello spettacolo non può fare a meno di celebrarlo. Il celebre “Ragazzo della via Gluck” è una delle figure più iconiche della cultura italiana, un uomo che ha attraversato decenni di successi senza mai perdere la sua autenticità. Celentano è un artista che ha saputo non solo occuparsi di musica, ma portare avanti anche battaglie sociali importanti.

A festeggiare con lui c’è l’inseparabile moglie, Claudia Mori, con cui condivide ormai una storia d’amore che dura da più di 60 anni. La loro unione è il simbolo di un amore che resiste nel tempo, come ha raccontato la figlia Rosita Celentano in una recente intervista a Il Corriere della Sera.

“Papà è sempre stato un uomo che crede nei valori della vita, è un esempio per me”, ha dichiarato Rosita che ammette di essere molto legata ad Adriano Celentano, tanto che spesso prende ispirazione dalle sue battaglie per la giustizia sociale.

Rosita ha anche raccontato la sua esperienza con i genitori, che continuano a ridere e a vivere con la stessa energia dei 18enni, nonostante gli anni passino. “Mamma è comica, provocatoria e cinica, mentre papà è surreale con le sue battute e pause”, ha spiegato.

In occasione del suo compleanno, anche il pubblico si unisce a questo tributo con parole di stima e affetto per Adriano Celentano. Un uomo che, nonostante l’età, conserva una mente vivace e un cuore giovane.

Auguri da tutta la squadra di Novella2000.it e Novella 2000 ad Adriano Celentano.

CREDITI FOTO: Mimmo Carriero / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.