1 Al GF Vip Adua Del Vesco ricorda il suo difficile passato, quando ha sofferto di disturbi alimentari: ‘Pesavo 32 kg’

Nottata di riflessioni nella Casa del GF Vip (discorso ripreso anche nella mattinata odierna) Ieri sera Adua Del Vesco si è lasciata andare ad alcune confidenze con Andrea Zelletta. L’attrice, infatti, ha ricordato il suo passato difficile e tormentato quando ha sofferto di disturbi alimentari, arrivando a pesare appena 32 kg. Argomento che Adua aveva già affrontato a Verissimo nel 2019.

Entrambi si sono ritrovati in giardino. L’ex tronista di Uomini e Donne ha così voluto conoscere meglio la sua compagna d’avventura, la quale ha ripercorso il triste periodo, quando al suo fianco c’è stato il suo primo fidanzato storico, oltre che alla sua splendida famiglia:

“Con lui abbiamo fatto tutto il Liceo insieme e ci siamo fidanzati che avevo tipo 17 anni. Non so dirti con precisione quanto sia durata la nostra storia, perché era un continuo tira e molla. Siamo due Sagittario poi e abbiamo un carattere simile, prendiamo fuoco facilmente, però quella cosa tra noi non si è mai spenta del tutto. Ci siamo sempre l’uno per l’altra”.

Ha detto Adua Del Vesco, sotto lo sguardo attento di Andrea Zelletta. L’attrice ha proseguito ancora il suo racconto parlando dei disturbi alimentari:

“Lui poi me l’ha dimostrato tantissimo, perché quando io sono stata male lui mi è stato accanto. Tu pensa che è stato proprio in quei momenti che ho capito quanto ci tenesse a me. Io veramente ero orribile. La gente mi guardava per strada ed era schifata. Ero tutta ossa, pesavo appena 32 kg. Lui camminava per strada con me dandomi la mano e a volte baciandomi. E io lì mi chiedevo come potesse dirmi che sono bella. Sai non è una persona che me lo dice, però me lo dimostra e niente è paragonabile a questo. A me lui ha insegnato un sacco di cose”.

Adua Del Vesco è tornata a guardare al suo passato, sapendo di poter essere da esempio per tanti giovani che stanno soffrendo:

“Pesavo 32 kg, sì. Ora? Non lo so, perché non mi peso più. Ora sto bene. È stata molto dura e il processo è stato davvero lungo per la guarigione. In quel periodo non ce la facevo nemmeno a camminare. Per stare insieme lui mi ha portata nella sua casa al mare e si occupava di me. Mi prendeva di peso, viste le mie condizioni, mi faceva fare i giri in barca e divertire. Amore incredibile“.

Ha concluso Adua Del Vesco con gli occhi lucidi. Tema che lei stessa aveva già affrontato in mattinata con la confidente Dayane Mello…