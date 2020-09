La fidanzata di Massimiliano Morra furiosa contro Adua Del Vesco (FOTO)

1 GF Vip: dopo le parole di Adua del Vesco, la fidanzata di Massimiliano Morra è furiosa contro l’attrice su Instagram (FOTO)

A meno di 24 ore dall’avvio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, i concorrenti del reality ci stanno offrendo vari spunti. Tra essi come non menzionare Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. I due anni fa hanno avuto una relazione. Se inizialmente erano rimasti in buoni rapporti, via via il legame è andato a sgretolarsi.

L’astio tra i due concorrenti del GF Vip è emerso anche ieri sera nel corso della prima puntata, quando dopo ben due anni si sono rivisti. L’attrice non è stata di certo tenera contro il suo ex fidanzato e collega e si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. A seguire è emerso anche un filmato che mostrava una vecchia rissa (avvenuta proprio a causa di Adua) tra Massimiliano e Francesco Testi.

Nonostante Massimiliano Morra abbia detto la sua, ad intervenire è stata anche la sua fidanzata, Dalila Mucedero, che su Instagram è parsa piuttosto furiosa contro Adua Del Vesco:

“Voglio solo dire una cosa. Il vero essere di una persona esce fuori col tempo. Inizialmente una persona può anche fare ‘la povera santa infelice della situazione’. Ma l’essenza, il vero ‘io’ esce fuori piano piano! Quindi tempo al tempo. Don’t worry. Ah, dimenticavo un’altra cosa. Nella vita ci vuole coerenza. Quella che sembra sia venuta un po’ a mancare. A buon intenditore, poche parole!”.

Taggando poi Massimiliano Morra, Dalila ha aggiunto che il suo fidanzato è un uomo eccezionale. Ecco la foto delle Instagram Stories…

Instagram Stories

Ha scritto Dalila, fidanzata di Massimiliano Morra, che solo pochi giorni fa ha scritto lui una romantica dedica:

“Se un giorno mi dovessero chiedere “Che cos’è la felicità” ?Io farò vedere questo piccolo collage che immortala alcuni dei nostri momenti.. TU.. quella persona solare, sempre con il sorriso stampato, sempre pronto ad aiutarmi a consigliarmi senza mai giudicare. In questo periodo che non ci sarai, mi mancherai tantissimo, ma al di là di questo sono felice, perché avrai modo di farti conoscere per quello che sei realmente. In bocca al lupo per questa nuova esperienza e ricordati che sarò sempre pronta a sostenerti e a fare il tifo per te”.

Ha concluso Dalila. Ma non è finita qui. Adua Del Vesco è tornata alla carica contro Massimiliano Morra…