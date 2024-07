Novità per la nuova edizione di Affari Tuoi: nuovo logo, cambia il pacco e le varie regole del gioco. A raccontare tutte queste curiosità è stato il conduttore Stefano De Martino, pronto all’esordio.

Nuovo logo ad Affari Tuoi

In chiacchiera con il sito di Davide Maggio, Stefano De Martino ha svelato le novità che ci saranno in questa nuova edizione di Affari Tuoi. Quando inizia? Quest’anno prima. La data di avvio è prevista per il 2 settembre. Ma non solo.

Affari Tuoi in questa edizione presenta un nuovo logo e dunque di conseguenza un nuovo pacco, che è l’oggetto simbolo della trasmissione. E sarà un ritorno alle origini, prima del cambio di un anno fa.

Il pacco

Come sarà quindi il pacco di Affari Tuoi? Vediamo come si presenterà: nella trasmissione rivedremo dunque la vecchia e amata scatola celeste, chiusa da un laccio e sigillata con la ceralacca rossa.

Solo lo scorso anno Amadeus aveva pensato a un taglio più moderno, ma ora sono cambiate nuovamente le cose con l’arrivo di Stefano De Martino e si presenterà in questo modo…

Il nuovo logo e pacco di Affari Tuoi

A proposito di pacchi! Saranno come al solito 20, in rappresentanza delle regioni d’Italia. Qual è il valore di ogni pacco ad Affari Tuoi? Hanno un valore da 0 a 300 mila Euro e alcuni potrebbero contenere degli oggetti. Il numero di questi non è definito, così come la posizione nel tabellone varierà di puntata in puntata.

Nel momento in cui al termine della partita il concorrente vincerà un oggetto, questo sarà riconosciuto dalla Rai con un equivalente in gettoni d’oro. Opzione già presente nel regolamento dello scorso anno, ma mai adottata. Vedremo se cambierà qualcosa quest’anno.

Le carte e le regole del gioco

E per quanto riguarda le regole del gioco di Affari Tuoi, cosa cambia? Nel corso della partita il conduttore Stefano De Martino ha modo di comunicare con il concorrente, mediante il Dottore.

Così il partecipante ha modo di scegliere due carte coperte: la prima nasconde “cambio”, mentre la seconda “offerta”. Se si pesca la prima opzione si dovrà decidere se cambiare o tenere il pacco, nel secondo caso, invece, si potrà ricevere l’offerta del dottore.

La presenza delle carte è importante. Queste verranno consegnare al conduttore a inizio partita, secretate e rese identiche (almeno all’apparenza) tra loro.

Affari Tuoi: confermata la Regione Fortunata

Infine Affari Tuoi sarà quello di sempre. Così come la possibilità di concludere la partita alla Regione Fortunata, nel caso in cui il giocatore dovesse restare con due pacchi dove il contenuti è scarso.

Con la Regione Fortunata si possono arrivare a vincere 100.000 Euro in gettoni d’oro se questa dovesse essere indovinata al primo tentativo, mentre al secondo si dimezza a 50.000 Euro.