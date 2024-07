Poche ore fa la Rai ha annunciato che Stefano De Martino sarà il conduttore della prossima edizione di Affari Tuoi. Il presentatore così ha rivelato come sarà la trasmissione sotto la sua guida.

Stefano De Martino dà alcune anticipazioni su Affari Tuoi

Finalmente è ufficiale: Stefano De Martino è il conduttore della nuova edizione di Affari Tuoi. Poche ore fa infatti la Rai, nel corso della presentazione dei Palinsesti della prossima stagione televisiva, ha confermato i gossip delle ultime settimane e ha dato il benvenuto sul primo canale al presentatore partenopeo. Il celebre game show dunque tornerà in onda dal 2 settembre e in molti si chiedono già come Stefano stupirà il pubblico, dopo l’ultima fortunatissima edizione di Amadeus. In attesa di scoprirlo, in queste ore De Martino ha risposto alle domande e alla curiosità della stampa e ha rivelato come sarà il suo Affari Tuoi.

Con una battuta che ha fatto sorridere tutti, il conduttore ha affermato: “Come saranno i pacchi di De Martino? Ecosostenibili. Ritorniamo ai pacchi di carta. Sarà un programma green”. Ma non solo. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha annunciato che per il momento ad Affari Tuoi non ci saranno novità e spiegando il perché di questa scelta ha aggiunto: “Novità? No, nessuna. Il programma è un grande classico”.

Non mancano naturalmente i paragoni con Amadeus. Tuttavia Stefano De Martino dichiara con fermezza: “Se mi sento il nuovo Amadeus? Assolutamente no. Di Amadeus c’è n’è uno ed è giusto così. Ognuno di noi cerca di sviluppare un’unicità e io proverò a fare questo”.

#StefanoDeMartino spiega come farà la sua edizione di #AffariTuoi in onda dal 2 Settembre dopo l'edizione da record di #Amadeus pic.twitter.com/1GTcg6bCc3 — AroItalia⚡ (@AroNewsItalia) July 20, 2024

Stefano, che quest’anno andrà in onda tutti i giorni su Rai 1, ha inoltre precisato: “Sento una responsabilità ma è anche una cosa che volevo fare e che avevo immaginato nel mio percorso. Fare il conduttore significa avere voglia di passare del tempo nelle case delle persone. Farlo quotidianamente ti dà la possibilità di entrare in quei salotti e fare compagnia ai telespettatori”.