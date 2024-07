Nel corso della finale del Festival di Sanremo 2024 il pubblico ha riscontrato diversi problemi con il televoto. Ma la classifica finale sarebbe cambiata se tutti i voti arrivati fossero stati conteggiati? Andiamo a scoprire cosa è emerso.

La verità sulla classifica finale di Sanremo 2024

In queste ore si è tornato a parlare del Festival di Sanremo 2024. Come tutti sappiamo quest’anno a vincere la kermesse è stata Angelina Mango, seguita sul podio da Geolier e Annalisa. Come in molti ricorderanno però nel corso della serata finale gran parte del pubblico ha riscontrato problemi con il televoto e il sistema non ha conteggiato milioni di voti. Nelle ultime ore così, a seguito di una lunga verifica, a intervenire è stato l’Agcom, che ha rivelato che a causa di quanto accaduto soltanto 3 milioni di voti sono risultati essere validi, a fronte dei 9,5 milioni arrivati.

A causa di “una saturazione della capacità di elaborazione della piattaforma di televoto” dunque oltre 6 milioni di voti sono andati dispersi. A quel punto in molti non hanno potuto fare a meno di porsi una domanda: ma cosa sarebbe accaduto se non ci fossero stati problemi? La classifica finale sarebbe cambiata? Scopriamo cosa è emerso.

Ad analizzare la situazione è stato FanPage. Come sappiamo, dopo l’elezione dei 5 finalisti i voti sono stati azzerati. La media delle preferenze delle tre giurie di Sanremo 2024 (il televoto, la sala stampa e le radio) ha così portato alla proclamazione del vincitore. Se per il televoto il risultato finale ha visto primo Geolier, con il 60% dei voti, Angelina Mango seconda e Ghali terzo, per le altre due giurie le cose non sono andate in questo modo. Sia per la sala stampa che per le radio in cima al podio c’era proprio Angelina. Geolier invece ha conquistato rispettivamente il quarto e il quinto posto.

Di conseguenza, pur ipotizzando per assurdo che tutti i 6 milioni di voti andati persi fossero per il rapper partenopeo, Geolier non avrebbe comunque vinto il Festival. La classifica dunque non avrebbe subito variazioni e Angelina Mango avrebbe lo stesso trionfato.