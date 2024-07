Prosegue il tour estivo di Annalisa. In queste ore però la cantante è stata costretta a fermare un concerto per via di un fan che si è sentito male.

Annalisa interrompre il concerto

Sono mesi no stop questi per Annalisa. Dopo i traguardi raggiunti lo scorso anno e dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo, la cantante ha infatti dato il via al suo primo tour di palasport, che ha registrato il tutto esaurito. In seguito la Scarrone si è esibita con due concerti evento all’Arena di Verona, che a settembre verranno anche trasmessi su Canale 5, durante i quali non sono mancate le emozioni. Allo stesso tempo l’ex allieva di Amici ha rilasciato il singolo Storie Brevi in collaborazione con Tananai, che di certo è tra le hit estive più amate di quest’anno.

LEGGI ANCHE: Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini entra nel cast

Come se non bastasse in queste settimane la cantante ha anche dato il via al suo tour estivo, che la sta portando nelle principali location all’aperto del nostro paese. Tuttavia proprio durante un recente live è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che in queste ore sta facendo discutere il web.

LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, arriva il primo promo con Stefano De Martino

Un fan infatti si è sentito male durante un concerto. A quel punto Annalisa, avendo notato la scena dal palco, ha deciso di interrompere lo spettacolo. La Scarrone così, preoccupata, ha cercato di informarsi sullo stato di salute della persona in questione e ha affermato: “Fatemi capire cosa sta succedendo. È uscita la persona che non stava bene? L’importante è che stia bene. Per favore mi dite qualcosa poi?”.

Ma la cucciola ha proprio fermato l’esibizione lei si è preoccupata tantissimo amore😭😭❤️❤️‍🩹 pic.twitter.com/QjrgjiX6uc — Sofi 🌪️ (@_sofiaa28_) July 26, 2024

Il gesto della cantante è stato ovviamente apprezzato da tutto il pubblico e in molti si sono complimentati con lei. La Scarrone nel mentre continua a concentrarsi sui suoi impegni professionali e di certo nelle prossime settimane potrebbero non mancare ulteriori sorprese per i fan.