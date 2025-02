Chi rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2025? Stando ad alcuni rumor dei Big del Festival sarebbero nella lista dei papabili. Scopriamo insieme cosa è emerso.

Chi potrebbe rappresentare San Marino all’Eurovision

Se siamo in attesa di capire chi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest (Olly a quanto pare è in forse), altro quesito che si pongono in tanti è: San Marino invece chi vedrà in scena a Basilea dal 13 al 17 maggio?

LEGGI ANCHE: Che gaffe Tony Effe! Il rapper scambia Brunori Sas per Beppe Vessicchio



In attesa di scoprirlo si fanno i nomi anche dei possibili Big del Festival che potrebbero candidarsi per la partecipazione. Tra i 20 artisti infatti, secondo quanto ripreso da AdnKronos, la direzione artistica guidata da Massimo Bonelli potrebbe pescare dalla nostra kermesse.

C’è da dire che non sarebbe la prima volta che questo si verifica. Era già successo con Achille Lauro nel 2022, quando con Stripper era riuscito ad andare all’Eurovision come candidato di San Marino. Così come lo scorso anno Loredana Bertè è stata a un passo, arrivando seconda dietro alla band spagnola dei Megara.

Ora come ora i nomi sono top secret e servirà un po’ di pazienza, almeno fino a quando non si terrà la conferenza stampa di San Marino Song Contest il 25 febbraio. Ed è proprio lì che probabilmente scopriremo chi sono gli otto artisti a contendersi il posto all’Eurovision.

Ma i nomi? Tra i più quotati c’è quello di Marcella Bella, che si è auto candidata: “Chi mi piacerebbe vedere su quel palco? Non ho dubbi, me stessa. Forte, tosta e indipendente“. Da capire però se sarà tenuta in considerazione e se rientra nella lista dei possibili. Ma non è la sola donna. Altro nome forte tra i rumor pare sia ance quello di Gaia con Chiamo Io Chiami Tu.

LEGGI ANCHE: Giacomo Urtis fa le pulci ai vip di Sanremo e svela cosa si sarebbero rifatti Rose Villain e Mahmood

Quindi ora come ora è tutto da decidere. Vedremo uno dei Big di Sanremo 2025 contendersi la vittoria di San Marino Song Contest in vista del prossimo Eurovision?