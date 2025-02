Al Festival di Sanremo 2025 Tony Effe si è reso protagonista di una gaffe incredibile. Il rapper ha scambiato Brunori Sas per un direttore d’orchestra: “Penso mi abbia preso per Beppe Vessicchio”. A raccontare l’aneddoto il cantautore a Propaganda Live.

La gaffe di Tony Effe con Brunori Sas

A Sanremo può succedere davvero di tutto, anche scambiare un tuo collega per un’altra persona! È ciò che si è verificato nel corso delle prove generali a Tony Effe. Pare infatti che il rapper durante uno di questi momenti abbia avuto modo di conoscere da vicino Brunori Sas.

LEGGI ANCHE: Eurovision, Marcella Bella e Gaia potrebbero rappresentare San Marino

Cantautore dalla penna straordinaria pare non fosse tra i volti noti di Tony Effe, il quale infatti non aveva la benché minima idea di chi fosse. Pare infatti che il fidanzato di Giulia De Lellis abbia scambiato il collega per un direttore d’orchestra. E si presume possa aver pensato a Beppe Vessicchio.

Un aneddoto divertentissimo, che Brunori Sas ha raccontato durante Propaganda Live ospite da Diego Bianchi. Tra una chiacchiera e un’altra è balzato fuori proprio questo retroscena inedito dal dietro le quinte di Sanremo 2025. E lui non ha potuto fare a meno di condividerlo con il programma e i telespettatori all’ascolto.

Brunori Sas ha quindi ammesso che Tony Effe sia stato molto cordiale nei suoi confronti e ci sia stata una chiacchierata incentrata sul pugilato. Peccato però appunto ci sia stato questo divertente scambio di persona, come potete leggere qui a seguire:

“Io e Tony ci siamo incontrati alle prove e dopo ho parlato con lui una mezzoretta di pugilato. Lui dopo è salito in camera e ha detto al suo manager ‘oh comunque è simpatico il direttore d’orchestra’”. Come detto Brunori Sas è convinto che con molta probabilità Tony Effe l’abbia scambiato per il maestro Vessicchio: “Io penso che mi abbia preso per Beppe Vessicchio”.

Il siparietto ovviamente ha scatenato le risate generali da parte di tutti, che hanno trovato simpaticissimo Brunori Sas nel suo racconto, ma hanno anche evidenziato la gaffe commessa da Tony Effe.