Che accoglienza per Elisa ad Amici! Maria De Filippi al suo ingresso in studio si è inginocchiata davanti alla cantautrice friulana, sostenendo: “È arrivata Sua Maestà”.

Il gesto di Maria verso Elisa

Si è tenuta ieri una nuova registrazione di Amici 24, che vedremo in onda domani alle ore 14:00 su Canale 5. Una delle prime cose che scopriremo è sapere chi tra gli altri allievi ha ottenuto la maglia del Serale. Ma non solo, perché ci saranno tanti Big di Sanremo 2025 e una giudice speciale: Elisa! A riferire tutti i dettagli è stato SuperGuida TV e Amici News che, come al solito, forniscono le anticipazioni della puntata che vedremo in onda.

L’amatissima cantante, tra le più grandi e imponenti del panorama musicale italiano, è la vera sorpresa di questa domenica e avrà il compito di esprimere pensieri e voti sulle varie performance dei cantanti. Elisa, che in passato è stata proprio coach nel talent show di Mediaset, è stata accolta come una vera regina quale è.

Al suo ingresso infatti, anche una Maria De Filippi sempre molto composta e posata, si è inginocchiata davanti a lei, sostenendo di dovere accogliere “Sua Maestà”. Un riconoscimento importante quello da parte della conduttrice nei confronti dell’amata e stimata cantautrice.

Elisa non appena ha notato il gesto di Maria De Filippi, pare essersi distesa a terra, come se stesse nuotando sul pavimento. Un gesto questo che ha già attirato l’attenzione del pubblico, in attesa di domani per vedere la scena completa e dettagliata, anche se sono emerse delle immagini.

Tra gli altri dettagli rivelati dalle anticipazioni pare anche che Elisa abbia espresso parole al miele per Sarah Toscano, sostenendo sia bravissima. Dunque certamente un complimento che la vincitrice di Amici 23 porterà a casa con grande orgoglio. In ogni caso comunque la partecipazione della cantante friulana in puntata sembra essersi fatta sentire!

Non ci resta che attendere la puntata di domani per vedere Elisa come giudice di canto di Amici 24 e ascoltare dunque i suoi giudizi e momenti che la coinvolgono.