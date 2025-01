Durante la nuova partita di Affari Tuoi sono arrivati i due gemelli sardi, di nome Andrea e Alessandro. I due concorrenti fin da subito hanno conquistato il pubblico di Rai 1 e gli utenti del web.

Ad Affari Tuoi arrivano Andrea e Alessandro

Quante emozioni ieri durante la puntata di Affari Tuoi! Se la partita di Valentina, pacchista del Lazio, non è andata a buon fine (ha perso 300 mila Euro e vinto un’amatriciana), c’è stato spazio anche per le new entry.

Ebbene nell’appuntamento delle scorse ore, infatti, abbiamo avuto modo di conoscere i concorrenti della Sardegna. Parliamo al plurale perché non si tratta di un singolo giocatore, ma due, dato che sono gemelli. Ma chi sono i pacchisti sardi in questione in gara ad Affari Tuoi, che ieri contenevano il pacco numero 7?

Si chiamano Andrea e Alessandro. I due ragazzi arrivano da Uri, comune della Sardegna di circa 2832 anime, in provincia di Sassari. Che lavoro fanno i due? Andrea ha raccontato di essere un poliziotto, mentre Alessandro fa il carabiniere. Stefano De Martino dopo la presentazione li ha accolti con un simpatico: “Mi darete grandi soddisfazioni”.

Sorridenti ed emozionati dunque Andrea e Alessandro sono entrati ufficialmente in gara ad Affari Tuoi e chissà quale sarà il loro destino nella trasmissione. In attesa di capirlo e vedere come si concluderà il loro percorso, possiamo però dire che la loro presenza non è passata certamente inosservata.

Il pubblico all’ascolto e il popolo del web, infatti, sembrano aver molto apprezzato le due new entry arrivate ad Affari Tuoi e sono curiosi di conoscere qualcosa di più sulle loro vite e sulle loro passioni. Per adesso conosciamo solo la provenienza e il loro mestiere, ma chissà ancora quante altre sorprese ci riserveranno.

Qualcuno ha subito fatto il paragone con i fratelli Din Don, Francesco e Raffaele, che hanno partecipato ad Affari Tuoi nel recente passato. Di certo ne vedremo delle belle!