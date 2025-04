Stasera su Rai 1 non c’è Affari Tuoi! Perché la puntata di oggi 18 aprile 2025 non è andata in onda? Il motivo della mancata messa in onda ve lo sveliamo in questo articolo, con tutti i dettagli del caso.

Affari Tuoi perché non c’è stasera?

Già vi immaginiamo davanti alla TV in attesa della puntata del venerdì del celebre gioco dei pacchi. Vi accorgerete ben presto però che ha programmazione è cambiata. Oggi 18 aprile Affari Tuoi non va in onda su Rai 1: perché non c’è stasera? Una domanda che probabilmente vi porrete, a cui però vogliamo subito darvi tutte le spiegazioni dettagliate.

LEGGI ANCHE: Hanno rubato l’ICONICA agenda di Francesca Fagnani a Belve, il racconto

La trasmissione condotta da Stefano De Martino oggi infatti avrà un giorno di pausa. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. Semplicemente servirà attendere domani sera per assistere a un nuovo appuntamento con l’amato gioco, leader dell’access time della TV italiana. Ma come mai salta questa sera Affari Tuoi? Il fortunato game show di Rai 1 stasera non ci sarà perché oggi, Venerdì Santo, Rai 1 trasmetterà prima Porta a Porta alle ore 20:30. In seguito alle ore 21:00 ci sarà la Celebrazione del rito della via Crucis, in diretta dal Colosseo di Roma.

Il tradizionale appuntamento, che precede il Sabato Santo e la Pasqua di Resurrezione di domenica 20 aprile, avrà come tappa iniziale l’area esterna del Colosseo. Papa Francesco ha scritto le Meditazioni, ma a presiedere sarà il cardinale vicario Baldassarre Reina. Il lungo percorso prevede ovviamente le 14 stazioni. Si partirà appunto dal Colosseo e si concluderà al Tempio di Venere sul Palatino.

Questo quindi il motivo per cui Affari Tuoi questa sera non va in onda su Rai 1. Oggi 18 aprile salta la puntata, ma tornerà domani!