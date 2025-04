Ricordate l’inseparabile agenda rossa di Belve? In un’intervista Francesca Fagnani ha rivelato che le è stata rubata.

Rubata l’agenda di Belve di Francesca Fagnani

Tra i tanti gossip e notizie di giornata è bene ricordare un appuntamento. Il 22 aprile su Rai 2 torna il nuovo appuntamento con Belve, trasmissione condotta da Francesca Fagnani, carica di poter tornare finalmente in onda. E non mancheranno novità. La giornalista a Sette, inserto de Il Corriere della Sera, ha parlato del ritorno del noto programma televisivo e ha fatto un rivelazione: la sua famosa agenda rossa le è stata rubata in studio!

Ma come si è arrivati a scoprire questo retroscena? Maria Luisa Agnese, che ha realizzato l’intervista, ha domandato a Francesca Fagnani se lei utilizza mai l’intelligenza artificiale. Ma a quanto pare non rientra negli interessi della conduttrice, pare non essere interessata, anche se guarda le evoluzioni in campo medico e scientifico, non in quello artistico.

Fedele compagna di viaggio di Francesca Fagnani lo è invece la sua agenda rossa. Lei la considera un “feticcio”. È scaramantica e l’agenda è il taccuino è sempre il medesimo. A quanto pare le graffette sono presenti nelle varie pagine, perché lei scrive le interviste al PC, poi le stampa, ritaglia i fogli e li mette dentro con le domande. Questo le permette così di non cambiare agenda e mantenere sempre la medesima.

Quindi come detto se ha detto no all’intelligenza artificiale, l’agenda ci sarà. Ma c’è un grosso ma! Ha dovuto sostituirla con un’altra. Motivo? A spiegarlo è stata la stessa Francesca Fagnani:

“L’ho dovuta cambiare perché me l’hanno rubata una volta in studio, cambiano solo i corpi dei caratteri che con gli anni diventano sempre più larghi. Mi scrivo tante domande, possono essere 85 o 106. Siccome come si diceva non ho capacità attoriali e non mi piace imparare a memoria. Anche quando ho fatto un monologo a Sanremo, non ho voluto il gobbo che non non so usare. Io scrivo, sono una giornalista e ho bisogno di leggere i miei fogli”.

Quindi l’inseparabile agenda rossa sarà con Francesca Fagnani anche in questa nuova edizione di Belve, anche se con un piccolo intoppo, come ha spiegato lei stessa al CorSera.