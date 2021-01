1 Dopo lo scontro tra Alessandra Celentano, Elena D’Amario e Rosa Di Grazia, Agata Reale si scaglia duramente contro la maestra: ecco le sue parole

Sono passati anni da quando Agata Reale ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Come sappiamo l’ex ballerina nel corso della sua esperienza è stata letteralmente massacrata da Alessandra Celentano, che l’ha sempre attaccata per via delle sue doti artistiche e per via della sua fisicità. In queste ore così, dopo aver assistito allo scontro tra la maestra, Elena D’Amario e Rosa Di Grazia, la Reale ha deciso di intervenire sui social. Con un lunghissimo post, Agata si è duramente scagliata contro la Celentano, facendole pesanti accuse. Queste le sue dichiarazioni:

“Sabato ero a lezione e mi hanno mandato una foto dicendomi che questo attrezzo lo aveva regalato la Celentano a Rosa… guardo la foto e cos’è? Il Pro Arch lo usavo quando avevo 15 anni, molto prima di Amici. Lo chiamavo l’attrezzo della tortura. Quanti pianti, quante ore passate a torturarmi i piedi. Non si può dire che io mi sia risparmiata un solo secondo o momento. La Signora “Maestra” ha pensato di aver scoperto l’acqua calda…forse ai miei tempi non lo conosceva ancora o le stavo veramente sulle pa**e per non farmi neanche un regalo. La cosa pazzesca è che c’è quella piccola fetta di pubblico che pensa che lei sia preparatissima ecc…solo per questi teatrini squallidi che fa da anni. Essere Maestra vuol dire tante cose! Formare non vuol dire per forza atteggiarsi a strega. Ne ho sentite di ogni”.

E ancora Agata Reale continuando a scagliarsi contro Alessandra Celentano aggiunge:

“La danza non sarà per tutti, ma non è detto che tutti la fanno per diventare grandi etoile. Perché non provi a fare la maestra facendo vedere come puoi far migliorare uno scarso? Tutti bravi con i talenti, con allievi predisposti o già bravi… ma il bravo insegnante è quello che aiuta l’allievo a migliorare professionalmente e umanamente! E tu riesci a tirar fuori da noi ragazzi solo il peggio, perché si sa se colpisci, rispondi per difenderti”.

Ma non è tutto. Agata Reale ha infatti replicato a chi l’accusa di avercela ancora con Alessandra Celentano. Leggiamo cosa ha dichiarato in merito l’ex ballerina.