1 Le parole di Agata Reale

Solo lo scorso anno Agata Reale ha svelato al mondo intero di essere gravemente malata. Nel 2019 infatti all’ex volto di Amici di Maria De Filippi è stata diagnosticata una leucemia e a quel punto la conduttrice ha iniziato la sua lunga battaglia contro questo male. Da qualche giorno Agata ha terminato il ciclo di chemioterapie, e in queste ore ha rilasciato una lunga intervista a FanPage. Nel corso della chiacchierata la Reale ha svelato perché inizialmente ha tenuto nascosta la malattia, e in merito ha affermato:

“Io ho tenuto la malattia nascosta per un anno. Chi fa un lavoro come il mio, può anche arrivare a credere che sia sempre fatto tutto come una pubblicità. E io per un anno non ho mai parlato, ma quando pubblicavo qualche foto mi davano dell’anoressica e me ne dicevano di ogni. A quel punto, dopo un anno di battaglie mi sono detta: forse è il momento giusto. E ho iniziato raccontare la verità. È stato come dare un segnale a chi si trova sulla stessa barca”.

E ancora Agata Reale ha raccontato cosa è accaduto dopo la fine del ricovero, durato sei mesi. La conduttrice ha infatti svelato di aver ripreso a lavorare, nonostante non stesse bene:

“Quando sono uscita dal ricovero di sei mesi, non camminavo. Avevo un programma da condurre e volevo assolutamente onorare la produzione. Alla fine, in condizioni pietose, ma ce l’ho fatta: parrucca finta, gonfia come una zampogna. Mi guardo indietro e penso: sono stata una pazza. Penso anche però di aver dato un segnale. […] Se sei malata non vuol dire che non riesci o non puoi lavorare. Anzi, io ho lavorato duramente anche per aggiornarmi e per fare corsi di formazione, di continuo e a distanza. Questo messaggio vorrei che passasse, perché sono le stesse produzioni che ti spingono a rinunciare. I malati possono fare tutto quello che vogliono fare”.

Ma non è tutto. Agate Reale infatti svela anche cosa si aspetta dal futuro. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.