1 Agata Reale attacca Susy Fuccillo

Non c’è proprio pace tra le due ex allieve di Amici, Agata Reale e Susy Fuccillo. Ma cosa è accaduto tra loro? Entrambe ‘vittime’ della maestra Alessandra Celentano, stavolta si sono trovate in totale disaccordo. E mentre la prima ha attaccato duramente l’insegnante, la seconda (a sorpresa) l’ha difesa.

Agata Reale, che abbiamo visto come ballerina nel talent nel 2006-2007, aveva scritto una lettera dove accusava la docente di averle “rovinato la vita” con i suoi attacchi. Ad intervenire a quel punto è stata Susy Fuccillo, anche lei danzatrice del programma ma nell’edizione 2007-2008. Proprio la Celentano l’aveva definita “pesante come un sacco di patate”.

Nonostante le diatribe, però, la Fuccillo ha difeso la maestra dalle tante critiche per il suo insegnamento troppo ruvido. A detta di Susy, infatti, grazie a questi è riuscita a migliorare. Agata Reale non sembra aver preso benissimo le dichiarazioni dell’allieva e si chiede come mai, dato che anche lei aveva molto sofferto per i giudizi della Celentano. Molto sorpresa, sempre al settimanale Di Più ha scritto una lettera indirizzata a Susy Fuccillo. Eccone alcuni stralci:

“Ricordo quando ci siamo conosciute qualche anno fa nel musical ‘Ad un passo dal sogno’ la pensavamo allo stesso modo sulla maestra Celentano”. Per questo dopo la lettera scritta, Agata Reale si aspettava che Susy dicesse lo stesso ed è rimasta stupita, invece, di come la Fuccillo abbia confidato che le critiche della Celentano l’abbiano aiutata con il tempo.

Ma la lunga lettera non è finita qui. Ecco cosa ha scritto ancora Agata Reale…