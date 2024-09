Determinata e pronta a raggiungere i suoi obiettivi, ecco chi è Helen Bartles Cole di Bake Off Italia 2024. Vediamo insieme l’età, le origini, la sua vita privata e Instagram.

Chi è Helen Bartles Cole

Nome e Cognome: Helen Bartles Cole

Data di nascita: 1988

Luogo di nascita: Napoli

Età: 36 anni

Professione: architetta

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @helen_bakeoff12

Helen Bartles Cole età, origini e biografia

Quanti anni ha Helen di Bake Off Italia e quali sono le sue origini? Conosciamo il nome completo?

Della biografia della concorrente del programma sappiamo che si chiama Helen Bartles Cole e ha origini ghanesi. È nata però a Napoli 1988 e ha 36 anni. È cresciuta però a Brescia e vive a Rezzato.

Che lavoro fa? Dopo aver studiato al Liceo Scientifico, Helen di Bake Off si è dedicata all’architettura. Oggi di mestiere fa l’architetta e lavora per un gruppo che appartiene alle Ferrovie dello Stato, qui si occupa di infrastrutture.

Non sappiamo dirvi altezza e peso.

La vita privata di Helen di Bake Off Italia

Scarsissime o quasi nulle le notizie sulla vita privata di Helen di Bake Off Italia. Non siam in grado di dirvi se è fidanzata o single oppure sposata e se ha dei figli, dato che lei non ne ha parlato pubblicamente.

Su sé stessa dice di essere una donna che ama eccellere e ha studiato tanto. Tendenzialmente ama stare nel suo e non esporsi mai.

Ha diverse passioni come i viaggi, la musica e il ballo, ovviamente anche la pasticceria. Così come nella vita di tutti i giorni, Helen di Bake Off Italia è una persona molto precisa.

Dove seguire Helen di Bake Off 12: Instagram e social

Su quali social seguire Helen Bartles Cole di Bake Off Italia? L’aspirante pastry chef è presente su Facebook e su Instagram.

In entrambe le piattaforme l’architetta posta tutto ciò che la riguarda, da selfie e momenti di relax ai suoi dolci e viaggi in giro per l’Italia e il resto del mondo.

Helen Bartles Cole a Bake Off Italia 2024

Solo di recente Helen Bartles Cole si è avvicinata alla pasticceria e ha tentato di mettersi alla prova a Bake Off Italia 2024.

Tutto, come affermato nella clip di presentazione, è nato dopo aver frequentato delle lezioni presso il panettiere della sua città.

Così ha colto al volo l’opportunità di mandare la sua candidatura nel programma. Perché vuole partecipare a Bake Off? L’obiettivo di Helen è quello di mettersi alla prova e capire se riuscirà a trovare spazio nel mondo della pasticceria in futuro.

Il percorso di Helen a Bake Off Italia 2024

A Bake Off Italia scopriremo quale sarà il percorso di Helen e se riuscirà a realizzare il suo sogno di diventare una pasticciera a tutti gli effetti!

