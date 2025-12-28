Carmine Siano colpito brutalmente sotto casa: il sindaco di Castiglione del Genovesi riporta gravi fratture e l’amputazione di un dito…

Carmine Siano colpito brutalmente sotto casa: il sindaco di Castiglione del Genovesi riporta gravi fratture e l’amputazione di un dito

La quiete serale di Castiglione del Genovesi si è interrotta bruscamente ieri sera a causa di un episodio di violenza inaudita contro il sindaco. Carmine Siano, primo cittadino del piccolo centro in provincia di Salerno, ha subito un’aggressione selvaggia proprio a pochi passi dalla sua abitazione privata. Intorno alle 20:45, un individuo non identificato ha teso un vero e proprio agguato all’amministratore mentre questi si trovava ancora in strada.

L’aggressore ha agito con il volto coperto per evitare il riconoscimento e ha colpito ripetutamente la vittima utilizzando un pesante bastone di legno. I colpi sferrati con estrema ferocia hanno causato a Siano diverse fratture preoccupanti e la drammatica amputazione di un dito della mano. Dopo l’assalto, il malvivente è fuggito rapidamente nell’oscurità delle vie cittadine, lasciando il sindaco dolorante al suolo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Il trasporto immediato in ospedale

Alcuni residenti hanno subito allertato i sanitari del 118 che sono giunti sul posto in tempi brevi per prestare le prime cure necessarie. I medici hanno trasportato d’urgenza il sindaco all’ospedale di Salerno, dove il personale sanitario sta monitorando attentamente le sue delicate condizioni cliniche. Al momento, la prognosi resta riservata, ma le ferite riportate testimoniano la particolare violenza che ha caratterizzato questo vile attacco contro l’autorità locale.

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per risalire all’identità del colpevole e chiarire il possibile movente dietro un gesto così grave. Gli inquirenti scavano ora sia nella vita privata sia nell’attività amministrativa del sindaco per capire se l’aggressore volesse inviare un preciso segnale politico. Il clima nel comune salernitano appare estremamente teso poiché nessuno si aspettava una deriva violenta di questo tipo in una comunità solitamente tranquilla.

Tutta la provincia di Salerno esprime profonda solidarietà al sindaco Carmine Siano mentre i carabinieri analizzano i filmati delle telecamere di sorveglianza per individuare la fuga. La cittadinanza attende con ansia notizie positive dal nosocomio sperando che la giustizia faccia presto luce su questo brutale episodio di cronaca nera locale. Resta da capire se l’azione sia stata premeditata da tempo o se rappresenti il culmine di tensioni recenti maturate nel contesto territoriale.

Dario Lessa