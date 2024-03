Ricordate Aida Nizar? L’ex gieffina si scatena sulle note di Sinceramente e annuncia il suo ritorno in Italia

Social

Andrea Sanna | 5 Marzo 2024

Sui social Aida Nizar pubblica un video in cui canta Sinceramente di Annalisa a squarciagola e annuncia il ritorno in Italia

Con la sua energia Aida Nizar sui social si scatena sulle note di Sinceramente, la canzone di Annalisa arrivata terza a Sanremo 2024. L’ex gieffina ha annunciato il suo ritorno in Italia: “Trema”.

Aida Nizar annuncia il ritorno in Italia

Ricordate Aida Nizar? Ha partecipato alla quindicesima edizione del Grande Fratello, in quel periodo condotto da Barbara d’Urso. Era il 2019 e la travolgente energia del volto televisivo di Valladolid (Spagna) è sbarcata in Italia. Durante il suo percorso nella Casa è stata protagonista di svariate dinamiche e spesso si è parlato di un suo possibile ritorno in un reality italiano.

Solo lo scorso anno si ipotizzava che Aida Nizar potesse entrare nella al GF Vip 7 come concorrente, dopo un video postato sui social network. Questo poi come sappiamo non si è verificato, ma tanti fan in Italia sperano di poterla rivedere ancora nel nostro Paese. E dall’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, pare possa esserci ancora qualche speranza.

Aida Nizar ha registrato un breve filmato in cui si trova in auto e canta a squarciagola Sinceramente di Annalisa. Evidentemente il brano della cantante ha colpito particolarmente l’ex gieffina, che si è domandata anche come mai non abbia vinto il Festival:

“È affascinante. Questa canzone mi fa impazzire. So che l’Italia ha bisogno di questa donna solare e travolgente. E Aida ha bisogno dell’affascinante Barbara che bucherà lo schermo”. E proprio con in sottofondo le note della canzone sanremese ha detto: “Trema, devi tremare Italia! Perché Aida arriva ancora!”. Sempre Aida Nizar ha aggiunto anche una descrizione al video: “Mi manca l’Italia”.

Cosa avrà voluto dirci Aida Nizar con questo video? Ha in serbo qualche progetto in Italia di cui non può parlare troppo? Le ipotesi non sembrano mancare tra gli utenti del web, che sperano di poterla vedere magari come naufraga a L’Isola dei Famosi o magari in qualche progetto di Barbara d’Urso, dato che lei stessa l’ha menzionata. C’è da dire che l’ex gieffina non ha aggiunto altro, dunque fare supposizioni al momento è un po’ prematuro.

Attendiamo dunque di scoprire se per Aida Nizar ci sarà un futuro lavorativo in Italia o magari semplicemente una visita per le vacanze.