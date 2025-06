La seconda coppia di Temptation Island 2025 è formata da Simone e Sonia B. Ma cosa sappiamo sui due protagonisti del reality show? Le informazioni sulla loro età, sulla vita privata e su dove seguirli su Instagram.

Simone e Sonia B età e biografia

Simone e Sonia B sono la seconda coppia ufficiale di Temptation Island 2025. Ma chi sono i due protagonisti del reality show in onda su Canale 5? Ecco cosa sappiamo in merito alla loro biografia. Sappiamo che Simone è nato nel 1997 e che la sua età è di 28 anni. Su Sonia invece abbiamo meno informazioni e attualmente non siamo a conoscenza della sua età.

Simone lavora come personal trainer.

Attualmente la coppia vive a Modena.

Vita privata

Volete sapere di più sulla vita privata di Simone e Sonia?

I due protagonisti di Temptation Island 2025 sono fidanzati da ben 6 anni.

Da 5 anni e mezzo invece convivono a Modena.

Da qualche tempo tuttavia sono sorti alcuni problemi, che hanno spinto i due a intraprendere un viaggio nei sentimenti e a partecipare al reality show di Canale 5.

Dove seguire Simone e Sonia B di Temptation Island 2025: Instagram e social

In molti si chiedono già dove seguire Simone e Sonia.

Al momento però non conosciamo i profili Instagram della coppia.

Non appena ci saranno news in merito vi aggiorneremo prontamente.

Simone e Sonia B a Temptation Island 2025

Come annunciato, Simone e Sonia B sono la seconda coppia che partecipa a Temptation Island 2025. A scrivere alla redazione del reality show targato Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia è proprio lui, che spiega:

“Ho scritto io a Temptation Island per capire se la nostra relazione deve andare avanti. Il nostro rapporto è ormai piatto e con il passare degli anni ci siamo sempre di più allontanati”.

A dire la sua è anche Sonia, che dal suo canto aggiunge: “Lui dice che sono cambiata, ma se l’ho fatto è perché non mi sento più sicura di questo rapporto, visti i suoi atteggiamenti. Io sono molto innamorata ma vivo nel ricordo di quello che eravamo e di quello che volevamo essere”.

Tra i due innamorati non è mancata anche una piccola lite nel promo e Sonia è così scoppiata in lacrime.

Senza dubbio dunque la coppia ci regalerà grandi emozioni e non sono esclusi colpi di scena.

Le coppie di Temptation Island 2025

Volete conoscere tutti i protagonisti di Temptation Island 2025?

Attualmente a essere annunciate sono state solamente due coppie: quella formata da Alessio e Sonia M e quella formata da Simone e Sonia B.

Il percorso di Simone e Sonia B a Temptation Island 2025

Il 3 luglio inizia ufficialmente il percorso di Simone e Sonia a Temptation Island 2025. Ma cosa accadrà tra i due innamorati e come se la caveranno all’interno dei due villaggi?

