Clio Make Up di nuovo in lacrime sui social: “L’anno più difficile della mia vita”

Nicolò Figini | 5 Marzo 2024

Clio Make Up si è mostrata ancora una volta in lacrime sui social e ha spiegato il motivo della sua tristezza

A distanza di un anno dall’ultima volta Clio Make Up si è mostrata di nuovo in lacrime sui social. Sfogandosi con i suoi fan ha rivelato il motivo dietro la sua tristezza.

Le lacrime di Clio Make Up

Solo un anno fa Clio Make Up era apparsa sui social in lacrime affermando di non sentirsi più a proprio agio nel mondo del beauty online. Inoltre aveva lamentato la difficoltà del tenere il passo con i cambiamenti dovuti al passare del tempo e alle nuove generazioni, facendo riferimento in particolar modo alla competizione.

Tutto sembrava andare meglio, ma a quanto pare in questi ultimi giorni la tristezza si è presentata ancora nella vita dell’influencer. Questa volta ha raccontato di star passando un periodo della sua esistenza molto complicato e ha deciso di sfogarsi con i suoi follower. Ha infatti risposto a un fan che le ha chiesto di condividere il suo malumore. Queste le sue parole:

“Non è cosi facile. È un mix di tantissime cose che si sono accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo. Non è una cosa da un paio di stories, è molto personale.

Vi ringrazio per quello che mi state scrivendo, senza chiedere tante spiegazioni. Mi state mandando carica positiva. Devo ricordarmi che è questi momenti sono normali, fanno parte della vita e passeranno”.

Clio Make Up non ha quindi rivelato il motivo apertamente, ma si è limitata a rassicurare i suoi follower. In alcuni video successivi ha poi dichiarato di aver fatto quelle Stories su Instagram per sdoganare il fatto che tutti vivono dei brutti momenti. Nonostante si vedano sempre influencer con il sorriso, quella non è sempre la realtà.

Speriamo che Clio possa riprendersi; sicuramente il lavoro e l’amore della sua famiglia le daranno la carica giusta per tornare più forte di prima.