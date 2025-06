La terza coppia di Temptation Island 2025 è formata da Valentina e Antonio: ecco tutto quello che sappiamo sui due, dall’età, alla vita privata, a dove poterli seguire su Instagram.

Chi sono Valentina e Antonio

Valentina e Antonio età e biografia

La terza coppia protagonista di Temptation Island 2025 è quella formata da Valentina e Antonio. Volete sapere di più sulla loro biografia? Vediamo cosa sappiamo.

Attualmente i due non hanno rilasciato informazioni sul loro conto. Non conosciamo dunque la loro età e le informazioni circa la loro altezza e il loro peso.

Non sappiamo neppure che tipo di lavoro svolgano Antonio e la sua compagna.

Vita privata

E sulla loro vita privata invece?

Sappiamo che Valentina e Antonio sono fidanzati da 1 anno.

Tuttavia fin da subito tra i due ci sono stati non pochi problemi.

Antonio infatti ha nascosto alla sua compagna di essere già fidanzato con un’altra ragazza. Valentina tuttavia è venuta a conoscenza della verità e a quel punto tra loro sono iniziati una sorta di problemi, che hanno spinto la coppia a decidere di partecipare a Temptation Island.

Dove seguire Valentina e Antonio di Temptation Island 2025: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Valentina e Antonio?

Ovviamente il metodo più veloce per restare in contatto con la coppia di Temptation Island 2025 sono i social.

A oggi tuttavia non sono stati resi noti i loro profili.

Valentina e Antonio a Temptation Island 2025

Nella giornata di giovedì 12 giugno, i social di Temptation Island hanno annunciato la terza coppia protagonista dell’edizione 2025: Valentina e Antonio. A scrivere al programma è proprio lei, che racconta:

“Sono io a scrivere a Temptation perché non mi fido di lui. Già gli ho preparato le valige perché durante il programma sicuramente sbaglierà. All’inizio che eravamo fidanzati mi ha detto che doveva partire per un viaggio, perché un suo amico aveva vinto 150mila euro al gratta e vinci. Ma non è partito mai con questo amico, è partito con la fidanzata. L’ho scoperto perché la sua fidanzata mi ha mandato un messaggio su Instagram dicendomi che avevamo il fidanzato in comune”.

A quel punto a prendere parola è Antonio, che tentando di giustificarsi afferma: “È successo all’inizio che stavamo insieme, può capitare”. Non manca anche un commento finale di Valentina, che aggiunge: “La notte è lunga, lui deve perdere tempo e contatta le ragazze”.

Ma come se la caveranno i due all’interno del villaggio?

Le coppie di Temptation Island 2025

Facciamo la conoscenza di tutte le coppie protagoniste di Temptation Island 2025.

Attualmente ad essere stati annunciati sono: da Alessio e Sonia M; Simone e Sonia B e Valentina e Antonio.

Il percorso di Valentina e Antonio a Temptation Island 2025

Il percorso di Valentina e Antonio a Temptation Island 2025 sta per iniziare. Il prossimo 3 luglio infatti i due entreranno nei villaggi e si metteranno alla prova con un viaggio nei sentimenti, che potrebbe cambiare le sorti della loro relazione.

